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Ethereum (ETH) yatırımcıları sabırsızlıkla Merge güncellemesini beklerken, analistler kritik gelişmenin fiyata etkisi konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Kritik Metrik, Alarm Veriyor

Son aylarda, Ethereum (ETH) ağı, Merge güncellemesi nedeniyle kripto para topluluğunun odak noktası oldu.Tarihi güncelleme duyurusu, Ethereum’un fiyatının ivme kazanmasına neden oldu. Ancak, piyasadaki volatilite artarken, ETH de 1.500 doların altına düştü. Kripto analitik platformu Glassnode’un verilerine göre, zarardaki Ethereum adreslerinin sayısı 30 Ağustos itibariyle 38.001.366’ya ulaştı. Bu rakam, yedi günlük hareketli ortalamaya dayalı yeni bir aylık en yüksek seviyeye. Uzmanlara göre, ağı Hisse Kanıtı’na (PoS) geçirecek Merge güncellemesi Ethereum için önemli bir katalizör görevi görecek. Bu sayede Ethereum, daha hızlı işlemlere ve daha az enerji tüketimi ile konumunu sağlamlaştıracak. Bununla birlikte, kısmen Federal Rezerv’in faiz oranlarını artırarak enflasyonu kontrol altına almaya yönelik para politikası da Ethereum’a darbe vurdu. Ethereum 1.500 doların üzerindeki kalmak için mücadele verirken, an itibariyle 1.585 dolardan işlem görüyor.

Merge güncellemesine dair azalan heyecan ve zarardaki adreslerin sayısının zirveye ulaşması, bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Kripto kredi platformu Nexo’nun kurucu ortağı Antoni Trenchev da bu konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trenchev, Merge‘in ilk aşamaları başarılı olursa ve topluluğa güven verirse Ethereum’un gerçek anlamda toparlanacağına inanıyor. Mevcut volatiliteye rağmen, kıdemli analist Michaël van de Poppe, özellikle Merge’in başarılı olabileceğine dair sinyallerle birlikte Ethereum’a yönelik duyarlılığın değiştiğini öne sürdü. 30 Ağustos paylaştığı bir tweet’te Poppe, 6 Eylül’deki çatalın Ethereum’un fiyatını 2.200 dolara çıkarabileceğini söyledi ve şunları ekledi:

Ethereum çatalı 6 Eylül’de gerçekleşiyor. Bu durum, Merge’in başarılı olma ihtimalini artırıyor. Yatırımcı hissiyatı, değişiyor. İşler, hala planlandığı gibi gidiyor. 1.350 dolar, kritik seviye. ETH, bu seviyenin altına düşmezse,2.200 dolara ulaşabilir.

Satış Baskısı Devam Ediyor

Analistlere göre, Ethereum bu haftanın başlarında sunulan başka yükseliş fırsatından yararlanamadıktan sonra, grafikte bir ayı bayrağı formasyonu belirdi. Bu fiyatın daha da düşmesine neden oldu. Merge güncellemesinin sadece birkaç hafta sonra gerçekleşmesi beklenmesine rağmen, ETH güçlü düşüş baskısı altında kalmaya devam ediyor.

Ancak, Milyarder Mark Cuban kısa süre önce, Ethereum’un hisse kanıtına geçişinden sonra enerji tüketimi önemli ölçüde azalacağı için yeni başarılara imza atacağını belirtti. Uzmanlar Merge’in ETH fiyatına etkisi konusunda ikiye bölünmüş durumda.