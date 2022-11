Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasasının değeri, yoğun satış baskısı nedeniyle son 3-4 gün içinde 800 milyar dolara geriledi. Ancak 3 altcoin, piyasaya meydan okuyor.

LINK, TRX ve LTC!

Chainlink (LINK), Tron (TRX) ve Litecoin (LTC) çeşitli nedenlerden ötürü ayakta kalmayı başarıyor. Bitcoin ve Ethereum Pazartesi günü erken saatlerde sert bir düzeltme yaşarken, Chainlink (LINK) büyük oranda artış kaydetti. Chainlink (LINK) %5,96 artışla an itibariyle 6,07 dolardan işlem görüyor. Mevcut ralli, Chainlink adres etkinliğinin şu anda keskin bir yükselişte olmasına bağlanabilir. Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment şunları bildirdi:

Bitcoin ve Ethereum düşmesine rağmen, LINK Pazartesi günü %3 değer kazandı. FTX krizi devam ederken, LINK’teki aktif adres sayısı artmaya devam ederek bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Birçok altcoin yerinde sayarken, Tron’un (TRX) da %3,6 artış ve 4.7 milyar piyasa değeri ile an itibariyle 0,05191 dolardan işlem görüyor. Altcoin ayrıca, haftalık grafikte pozitif bölgede işlem görüyor. Bu ayın başlarında, Tron DAO önemli bir dönüm noktası paylaştı. 7 Kasım – 13 Kasım arasındaki dönemde, Tron blok zinciriyle ilişkili toplam hesap sayısı 119.949.499’a ulaştı. Ayrıca toplam işlem sayısı 4.19 milyara ulaştı. Tron için blok zincir yüksekliği 45,83 milyonu aştı ve toplam kilitli değer (TVL) 12,3 milyar dolara ulaştı. Litecoin (LTC), 4,4 milyar dolarlık piyasa değeri ve %3 artışla an itibariyle 62.07 dolardan işlem görüyor. LTC ayrıca, Solana’yı geçerek piyasa değerine göre en büyük on beşinci kripto para birimi haline gelmeyi başardı. Son yedi gün içinde LTC fiyatı %8 arttı. Pazartesi günü erken saatlerde Litecoin Vakfı blockchain için önemli bir kilometre taşını paylaştı.

Ethereum’da Risk ve Balina Birikimi Devam Ediyor!

FTX krizi yan etkilerini artırırken, Ethereum (ETH) da hack olayı nedeniyle büyük satış baskısı altında. FTX hacker’ı 36. en büyük balina haine geldi. Büyük bir satış geleceğine dair söylentiler endişelere yol açtı. Sonuç olarak, ETH fiyatı 1.100 dolara düştü. Bununla birlikte zincir üstü veriler, Ethereum balinalarının birikime devam ettiğini gösteriyor.

Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment’e göre, 10.9 milyon dolardan 1.09 milyar dolara kadar tutan Eth balinaları dün ~ 1.03 milyar dolar değerinde 947.940 ETH ekledi. Bu, geçen yılki en büyük 5. tek günlük artış. Son 4 örnekte, $ETH’nin fiyatı 3 gün içinde ortalama %3,2 arttı.