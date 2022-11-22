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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Günümüzde internet Web 3.0’a doğru kaymaya devam ediyor. Bu yönelmenin şu anda kullandığımız teknolojide büyük bir değişim yaratacağı oldukça belirgin… Doğrudan Türkçe çevirisi Evren ötesi olan Metaverse kavramı yeni nesil internetin geleceği olarak görülüyor. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin kullanımı yoluyla gerçeklikle bağlantılı sosyal etkileşim için 3D sanal dünyalardan oluşan bu büyük ağ gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor. İnsanlar, zamanlarını geçirebileceği bu evrende dijital dünyanın para birimleri üzerinden gelir edebiliyor aynı zamanda bu gelirlerini yine bu sanal dünyada harcayabiliyor.

Facebook, Google ve Apple gibi dev şirketler Metaverse’e erişim sağlayan sanal ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi geliştirmek için çoktan çalışmalara başladı. Metaverse, insanlarla bağlantı kurabileceğiniz, derslere ve toplantılara katılabileceğiniz, müşterilere 3 boyutlu web sitesi deneyimleri sunabileceğiniz, oyunlar oynayabileceğimiz ve çok daha fazlasını yapabileceğimiz dijital bir dünyadır.

Hal böyle olunca gelişen dünyaya ayak uydurmama gibi bir durum olanaksız görülüyor. Kripto yatırımcıları da yeni sanal evren olan Metaverse hakkında araştırmalar yapıp en iyi Metaverse coinleri neler olduğunu öğrenmek istiyor.

Bu yüzden bu yazımızda dikkatleri üstüne çeken iki Metaverse coinini mercek altına alacağız. O halde gelin ilk olarak ‘Calvaria nedir’ başlığı altında RIA tokeninin ne olduğunu açıklayalım.

Calvaria Nedir?

Şu anda ön satış etkinliği devam eden Calvaria, oyunculara oyun içi satın alımlar ve ödüller için iki token sunan bir Oyna Kazan (P2E) kripto kart oyunudur. Merkeziyetsiz bir otonom yapı üzerine kuru olan Calvaria, kullanıcılara NFT oyun kartları, native tokeni RIA’yı ve staking havuzlarını sunuyor. Toplam 10 aşamadan oluşan bu süreçte 30 milyon RIA satışa sunulmuş durumda. Ön satış etkinliği, yatırımcıları RIA tokeni en düşük fiyattan satın alarak ellerinde bulundurmalarını yani sistemde kilitli tutmalarını sağlıyor.

RIA tokenleri çoğunlukla turnuvaları kazanmak için kart kombinasyonlarıyla rakiplerini alt eden oyuncuları ödüllendirmek için kullanılıyor. Bu savaş kartı oyununda, her kart kendine has yetenekleri olan 3D karakterle temsil ediliyor ve oyuncular kişiye özel kart desteleri ve stratejiler geliştirerek birbirlerine karşı mücadele veriyorlar.

Oyuncular ayrıca aynı güçteki birden fazla kartı birleştirdikten sonra daha yüksek seviyeli kartlar satın almak için RIA tokenlerini kullanıyor. Calvaria, oyuncuların savaş alanında avantaj elde etmek ve oyun içi kaynakları satın almak için RIA tokenlerini kullanmalarını sağlıyor.

Her Türden Oyuncuya Hitap Eden Oyun

Oyun, bilgisayar ve mobil uygulama mağazaları aracılığıyla sunularak kullanıcı erişilebilirliğine öncelik veriyor. Oynamaya başlamak için katılımcıların bir cüzdan, Bitcoin ya da diğer dijital varlıklara sahip olmaları gerekmiyor. Bu da kriptolar hakkında önceden bilgisi olmayan kişilerin bile oyuna katılabileceği anlamına geliyor.

Oyunu ulaşılabilir kılan en önemli şey, Ücretsiz Oyna (F2P) ve Oyna Kazan (P2E) versiyonlarının mevcut olması. Bu, kripto para birimlerine aşina olmayan acemilerin oyuna başlamasını kolaylaştırıyor.

Oyuncular yaklaşan savaşlara hazırlanmak için destelerini kazanıyor ve geliştiriyor. Dünyadaki çeşitli grupların estetik tarzları, kullandıkları avatarlarda temsil ediliyor. P2E pazarının parlak geleceği göz önüne alındığında, oyuncular başarılı olmak için çaba sarf etmek zorunda. Calvaria bunu, genel olarak kripto para birimlerine sahip olmayan veya anlamayanlara eşler arası (peer-to-peer) oyun oynamayı açarak başarıyor.

Calvaria 3. aşama ön satışında şu anda yüzde 70’e yakın bir ilerleme kaydedildi. Projenin, söz konusu aşama için 750 bin USDT’lik taahhüdünün yarısından fazlasını şimdiden karşılamış olduğu görülüyor. Şu anda 1 dolar yaklaşık 50 RIA’ya karşılık geliyor. Her aşamada adet RIA fiyatı artacak. Bu, RIA’yı lansman sırasında satın alan yatırımcılar için ekibin iddiasına göre cazip karları garanti ediyor gibi görünüyor. Dolayısıyla ekibin görüşüne göre yatırım yapmayı düşünüyorsanız şu an doğru zaman olabilir.

Calvaria Fiyat Analizleri Ne Diyor?

Sandbox’a rakip olabilir mi bilinmez fakat büyük bir yatırımcı kitlesi Calvaria’yı mükemmel bir alternatif olarak görüyor. RIA coinine yapılacak uzun vadeli bir yatırımın son derece kârlı olabileceği iddia ediliyor. Her şey yolunda gittiği takdirde, gelecek yıla kadar fiyatının birden fazla kez artması bekleniyor. Bu sebeple fonları, güçlü temellere sahip yeni bir projeye emanet etmek yatırımcılar açısından akıllıca bir seçenek olabilir.

Şu anda kripto sektöründe tanınmış uzman ve analistler tarafından yapılan teknik değerlendirme ve gözlemlerin bir kısmından elde edilen verilere göre, iyi bir trendle RIA bu yılın en iyi performans gösteren projelerinden biri haline gelebilir. Ön satışa katılmak isteyenler, RIA tokeninin bir dizi farklı kripto para birimiyle, kredi ve banka kartlarıyla satın alınabileceği web sitelerini ziyaret etmeleri gerekiyor.

Sandbox Nedir?

Günümüzde hacmi oldukça yüksek olan Sandbox tokeni hakkında hiçbir fikri olmayan yatırımcılar haliyle “Sandbox nedir, yatırım yapmalı mıyım?” sorularına yanıt arıyor. Sizler için kısaca özetleyecek olursak Sandbox, Ethereum ağına dayalı bir Metaverse oyunudur. Platform, native tokeni olan SAND aracılığıyla bu sanal ortamda işleyen çeşitli NFT tabanlı protokoller sunuyor. Bir ERC-20 tokeni olan SAND, ekosisteme güç vererek işlemleri gerçekleştiriyor. En hızlı yükselen kripto para birimleri arasında yer alan Sandbox bir oyun şirketi olan Pixowl tarafından oluşturulan bir oyun platformudur.

Merkeziyetsiz platform ayrıca oyuncuların ve yaratıcıların Metaverse’te sanal bir araziye (LAND) sahip olmalarına, kiraya vermelerine ve değerini artırmak için arazi üzerinde yapılar inşa etmelerine hem de SAND tokenini kullanarak yönetim kararlarında yer alıp ekonomiye katılmalarına olanak tanıyor.

Sandbox’un en önemli özelliklerinden bir diğeri ise, platformunda kullanıcılarına NFT oluşturma imkânı tanımasıyla birlikte, NFT alıp satabilecekleri bir pazar yerinin de bulunmasıdır. Aynı zamanda kullanıcılar bu platformda kendi 3D oyunlarını yaratıp oynama imkanına da sahip oluyor. Daha sonra oyuncular bu NFT’leri The Sandbox Game Maker ile oyun deneyimleri yaratmak için kullanabilir.

Metaverse’nin Gelişimi Metaverse Coinleri İçin Gelecek Vaat Ediyor

Facebook’un Metaverse proje geliştirme için 10 bin Avrupalı yazılımcıyı işe alacağına dair manşet haberlerle birlikte, sanal dünyanın oyun içi varlıklarından para kazanma fikrinin oyunun geleceği olarak pazarda kabul gördüğünü söylemek yanlış olmaz.

Operasyonlarını yürütmek için merkeziyetsiz bir mimari aracılığıyla blok zinciri teknolojisini kullanması Sandbox’ı farklı kılan özellikler arasında yer alıyor. Bu yapıyı kullanarak yüzde 100 sahiplik, dijital kıtlık prensibi (arzın kademeli olarak düşmesi), birlikte çalışabilirlik ve para kazanma potansiyeli gibi avantajlar sunuyor.

Staking ile Pasif Gelir Elde Etme İmkanı

SAND aynı zamanda stake etmeye de olanak tanıyarak LAND üzerinde pasif gelir elde etme fırsatı sunuyor. Staking aynı zamanda varlık oluşturma için çok önemli olan Gems ve Catalysts tokenleri gibi ödüllere de erişme imkânı sağlıyor.

Öte yandan SAND, hacminin yüzde 5’inin SAND tokenlerini stake eden token sahipleri için ödül olarak, yüzde 50’sinin Staking havuzuna ve yüzde 50’sinin Vakfa tahsis edildiği bir model kullanıyor. Vakıf, platformda yüksek kalibreli oyunların ve içeriklerin oluşturulmasını teşvik ederek kullanıcı tabanı ve içerik üreticileri arasında kaliteli büyümeyi destekliyor.

Sandbox’a Olan Muazzam Destek Ve Ekibin Gücü

Sandbox ekibi, 40 milyondan fazla indirilen iki mobil oyun geliştirdi. Kendini işine adayan ekip oldukça büyük bir topluluğun desteğini almayı başardı. Aralık 2019’da LAND tokenleri satışa sunulduğunda, 15 binden fazla kullanıcı cüzdanlarını bağlamış ve yaklaşık 1 milyon dolarlık satış gerçekleştirilmişti. Topluluk, 890 bine yaklaşan kullanıcı sayısıyla büyümeye devam ediyor.

Pixowl’un CEO’su ve kurucu ortağı olan Arthur Madrid Sandbox’ın arkasındaki en önemli güç olarak biliniyor. Video oyun geliştiricisi Pixowl şirketi 2011 yılında kuruldu. Ekip, o zamandan bu yana Metaverse’te blok zinciri teknolojisini kullanarak Sandbox’ın sektördeki iddiasını büyütüyor.

Sandbox ayrıca platformundaki içeriği geliştirmek için Shaun the Sheep gibi markalar, ünlü Tomb Raider’ın yaratıcısı Square Enix gibi oyun firmaları ve ATARI gibi ikonik şirketler de dahil olmak üzere 50’den fazla lider isimle iş birliği yaptı. Bu iş birlikleri, ekibin Sandbox ve oyuncuları için harika bir ekosistem yaratma çabalarını artırıyor. Stratejik ortaklıklar aynı zamanda şirketin dayanak noktasını artırmasına ve ortak şirketlerin ürünlerinden oyunculara özel giriş sağlamasına olanak tanıyor.

Sandbox Coin Yorum

Sandbox Metaverse evreni, oyuncuların oyun deneyimlerini yaratmak ve bunlardan para kazanmak için sahip oldukları yaratıcı Sandbox’lar olan LAND’lerden oluşuyor. Şirket LAND’lerin satışını halka açtığında, yaklaşık yüzde 23’ü dakikalar içinde satılmış ve 1 milyon doları aşan bir satış gerçekleşmişti.

Şirket, kullanıcılara içerik oluşturma için bir ekosistem sunarak, oyuncular ve içerik oluşturucular için kapsamlı bir deneyim sağlamayı planlıyor. Sandbox ayrıca kullanıcılarının akıllı sözleşmeler ve blok zinciri teknolojisini kullanarak telif hakkı sahipliklerini güvence altına almalarına olanak tanıyor.

Tüm bu nedenlerden ötürü SAND tokeninin platformda kullanımının oyunla sınırlı olmaması ve kullanıcılarına birçok yenilik ve üretkenlik sunmasından ötürü SAND, Metaverse evreninde yatırım yapılabilecek değerli bir proje konumunda.

Sandbox Coin Fiyat Analizleri

Sandbox fiyatı, geçen yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra düşüş eğilimini bir süre sürdürmüştü ve uzun bir süre fiyatını önemli ölçüde yükselten yüksek hacimli artışlar gözlenmedi. Sand coin fiyatı geçtiğimiz kasım ayına kadar dar bir alan içinde dalgalanıyordu. Ancak coinin fiyatı Kasım 2021’in başından itibaren önemli ölçüde artarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 8,44 dolara ulaştı. Daha sonra büyük gerilemeler yaşayan ve geçtiğimiz ağustos ayında daha düşük bir tepe noktası oluşturan dijital varlık sonrasında düşüş hızını artırdı. Başlangıçta, SAND coin fiyatı 0,82 dolarlık yatay bölgenin üzerine sıçradı.

Fakat SAND yukarı yönlü bir hareket başlatamadı ve ekim ayının ortalarında yatay bölgenin altında yer alan 0,69 dolar seviyelere inerek yılın en düşük seviyesine geriledi.

Şu sıralar, günlük RSI indikatöründe al sinyali veren Sandbox coinin 2023 yılı için yapılan incelemesine göre, minimum fiyatının 1,22 dolar olacağı tahmin ediliyor. Beklenen maksimum SAND fiyatının 1,45 dolar civarında olabileceği söyleniyor. Teknik analistlere göre, Sandbox coinin 2023 yılında 1,25 dolar gibi bir fiyattan işlem göreceği iddia ediliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.