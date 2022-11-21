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  •   Ethereum’un Kurucu Ortağı Vitalik Buterin: FTX’in İflası Bunu Teyit Etmiş Oldu

Ethereum’un Kurucu Ortağı Vitalik Buterin: FTX’in İflası Bunu Teyit Etmiş Oldu

En büyük altcoin'in kurucu ortağı, FTX'in iflasının ardından konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunduğu bir röportaj verdi.
11:00
21 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ethereum‘un (ETH) kurucu ortağı Vitalik Buterin, FTX’in iflasının ardından konuyla ilgili röportaj verdi. Buterin, kripto para sektörünün karşı karşıya kaldığı en büyük siyah kuğu olaylarından biriyle ilgili düşüncelerini ve yaşananlardan çıkarılabilecek bazı olumlu dersleri dile getirdi.

“Büyük Bir Trajedi”

20 Kasım’da Bloomberg’e verdiği bir röportajda dikkat çeken değerlendirmede bulunduğu görülen Vitalik Buterin, FTX’in iflasının tüm kripto para ekosistemi için dersler içerdiğini söyledi. Dağıtık defter teknolojisinin ve kripto para ekonomisine güç veren teknolojinin altında yatan istikrarın sorgulanmadığını kabul eden Buterin, sorunun teknolojide değil de insanlar olduğuna dikkat çekti.

Buterin, ayrıca FTX‘in çöküşünü “büyük bir trajedi” olarak nitelendirdi ancak bunun Ethereum topluluğundaki pek çok kişinin merkezileşme konusundaki tutumunu teyit ettiğini de sözlerine ekleyerek şunları söyledi:

Bununla birlikte, Ethereum topluluğundaki pek çok kişi de bu durumu başından beri inandıkları şeylerin doğrulanması olarak görüyor: merkezileştirilmiş her şey varsayılan olarak şüphelidir.

Buterin, bu ahlak anlayışının, insanlardan önce açık ve şeffaf koda güvenmeyi içerdiğini de sözlerine ekledi. Ethereum’un kurucu ortağının hafta sonunda “ödeme gücü ispatı ve ötesi” ile güvenli bir merkezi kripto para borsası (CEX) sahibi olunması hakkında kapsamlı bir rehber yayımladığı görülmüştü.

Buterin’e göre, kripto para borsaları yalnızca devletlerden alacağı lisanslar, yetkilendirdikleri denetçiler, kurumsal yönetim ve borsaları yöneten kişilerin geçmiş soruşturmaları gibi “fiat yöntemlerine” güvenmek yerine, zincir üstünde (on-chain) tuttukları fonların kullanıcılarına karşı yükümlülüklerini karşılamak için yeterli olduğunu gösteren kriptografik kanıtlar oluşturmalı ve bunları insanlarla açık bir şekilde paylaşmalılar.

Changpeng Zhao: FTX’in İflası Sektörü Birkaç Yıl Geriye Götürecek

FTX, bu ayın başında gelen yoğun para çekme talebinin ardından düşük likidite sorunuyla karşı karşıya kalarak para çekme taleplerini karşılayamamış ve iflas etmişti. Resmen iflas başvurusu yapmasının ardından FTX’in asıl sorunun müşteri fonlarını başka amaçlar için kullanması olduğu anlaşılmıştı. FTX krizinin patlak vermesinin ardından Vitalik Buterin gibi sektörün önde gelen isimlerinin gelecekte benzer bir problemle karşı karşıya kalınmaması için çözümler sunmaya çalıştıkları görülüyor.

Buterin, son günlerde FTX’in çöküşü hakkında konuşan tek sektör lideri değil. Binance CEO’su Changpeng Zhao da 17 Kasım’da yaptığı bir açıklamada, düzenleme gerekli olsa da sektör oyuncularının örnek teşkil edecek girişimlerde bulunmasının daha önemli olduğunu söyledi. 2022 Endonezya Fintech Zirvesi’nde konuşan Zhao, FTX’in iflasının kripto para endüstrisini “birkaç yıl” geriye götüreceğini ve muhtemelen düzenleyicilerin sektörü “çok daha sert bir şekilde inceleyeceğini” ancak muhtemelen bunun iyi bir şey olduğunu düşündüğünü belirtti.

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