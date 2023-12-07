ETF, Federal Rezerv ve Daha Fazlası! Ünlü Borsanın CEO’sundan Kritik Sözler: Bitcoin Bu Yüzden Yükselmiş Olabilir!

Yakın zamanda CNBC’de gerçekleştirlen “Squawk Box” programına katılan Robinhood CEO’su Vlad Tenev, platformda yaşanan kripto para birimi işlem hacmindeki önemli artışı yorumlarken bunun kripto piyasası ve şirketi üzerindeki etkileri hakkında bir tartışmaya katıldı.

Kripto Paraların İşlem Hacminde Artış

Tenev, Ekim ayı ile Kasım ayı arasında gerçekleşen kripto işlemlerinin hacminde %75’lik gözle görülür bir artış olduğunu paylaştı. Bu artışlar, Robinhood’un kripto sektöründeki artan varlığı da dahil olmak üzere çeşitli sebeplere dayandırıldı.

Robinhood hakkında konuşan CEO, şirketin kripto alanında aktif olarak yenilikler yaptığını ve müşterilerin kripto alım satımlarında büyük bir fırsat elde etmelerini sağladıklarını açıkladı. Sahip oldukları bu yaklaşımın Robinhood’un pazar payının artmasına yol açtığını belirtirken bu durumun özellikle de genel pazar büyüdükçe fark edilir hale geldiğini belirtti.

Tenev, kripto para birimlerinin geleneksel ekonomiden ve yatırım araçlarından farklı olduğunu belirtirken, merkeziyetsiz yapısı nedeniyle kesin bir neden belirlenemese de, yaşanan kripto rallisinin birkaç teoriyle desteklenebileceğini söyledi.

İlk olarak ABD’de olası bir spot Bitcoin ETF’sinin potansiyel onayına ilişkin iyimserlikten, Federal Rezerv’in agresif faiz artışlarını sonunda durdurmuş olması ihtimalinden ve son olarak da Bitcoin ve altcoin’lerin enflasyona karşı bir koruma aracı olarak kullanılabilmesi potansiyelinden bahsetti.

Kripto paraların Robinhood’un değeri ve kazançları üzerindeki etkisi hakkında da yorum yapan Tenev, şirketin tek dayanağının kripto piyasası olmadığını belirtirken çeşitlendirilmiş iş modeline de vurgu yaptı.

Robinhood ve Kullanıcı Trendleri

Tenev, Bitcoin’e özel bir parantez açarken şirketlerinin en popüler yatırım aracının da BTC olduğunu paylaştı ve bu da portföy hareketleri hakkında yatırımcılara ipucu veriyor.

Bitcoin dışında memecoin’lere de dikkat çeken ve piyasada yarattıkları döngüler hakkında da yorum yapan Tenev, piyasanın döngülerle hareket ettiğini ve gelecekte de benzer olayların yaşanabileceğini belirtti.

Tenev, memecoin’lerin en göz önünde bulunduğu sırada yaşadıkları zorluklara yanıt olarak, Robinhood’un gelecekte de benzer durumlarla karşılaşmamak adına attığı adımları da anlattı. CEO’ya göre şirket, artan yükü kaldırabilmek adına altyapılarını iyileştirmeye, bilançolarını genişletmeye ve müşteri eğitimine yatırım yapmaya çalışıyormuş gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.