KRİPTO PARA BORSALARI

ETF, Federal Rezerv ve Daha Fazlası! Ünlü Borsanın CEO’sundan Kritik Sözler: Bitcoin Bu Yüzden Yükselmiş Olabilir!

Özet

  • Robinhood CEO'su Vlad Tenev, CNBC'de kripto işlem hacmindeki %75'lik artışa değindi.
  • Tenev, Bitcoin'in merkeziyetsiz yapısının onu farklılaştırdığını belirtti.
  • CEO, Bitcoin spot ETF'si ve agresif faiz artışlarının durma ihtimalini yükselişe sebep gösterdi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Alican Ülker
Alican Ülker

Yakın zamanda CNBC’de gerçekleştirlen “Squawk Box” programına katılan Robinhood CEO’su Vlad Tenev, platformda yaşanan kripto para birimi işlem hacmindeki önemli artışı yorumlarken bunun kripto piyasası ve şirketi üzerindeki etkileri hakkında bir tartışmaya katıldı.

İçerikler
Kripto Paraların İşlem Hacminde ArtışRobinhood ve Kullanıcı Trendleri

Kripto Paraların İşlem Hacminde Artış

Tenev, Ekim ayı ile Kasım ayı arasında gerçekleşen kripto işlemlerinin hacminde %75’lik gözle görülür bir artış olduğunu paylaştı. Bu artışlar, Robinhood’un kripto sektöründeki artan varlığı da dahil olmak üzere çeşitli sebeplere dayandırıldı.

Robinhood hakkında konuşan CEO, şirketin kripto alanında aktif olarak yenilikler yaptığını ve müşterilerin kripto alım satımlarında büyük bir fırsat elde etmelerini sağladıklarını açıkladı. Sahip oldukları bu yaklaşımın Robinhood’un pazar payının artmasına yol açtığını belirtirken bu durumun özellikle de genel pazar büyüdükçe fark edilir hale geldiğini belirtti.

Tenev, kripto para birimlerinin geleneksel ekonomiden ve yatırım araçlarından farklı olduğunu belirtirken, merkeziyetsiz yapısı nedeniyle kesin bir neden belirlenemese de, yaşanan kripto rallisinin birkaç teoriyle desteklenebileceğini söyledi.

İlk olarak ABD’de olası bir spot Bitcoin ETF’sinin potansiyel onayına ilişkin iyimserlikten, Federal Rezerv’in agresif faiz artışlarını sonunda durdurmuş olması ihtimalinden ve son olarak da Bitcoin ve altcoin’lerin enflasyona karşı bir koruma aracı olarak kullanılabilmesi potansiyelinden bahsetti.

Kripto paraların Robinhood’un değeri ve kazançları üzerindeki etkisi hakkında da yorum yapan Tenev, şirketin tek dayanağının kripto piyasası olmadığını belirtirken çeşitlendirilmiş iş modeline de vurgu yaptı.

Robinhood ve Kullanıcı Trendleri

Tenev, Bitcoin’e özel bir parantez açarken şirketlerinin en popüler yatırım aracının da BTC olduğunu paylaştı ve bu da portföy hareketleri hakkında yatırımcılara ipucu veriyor.

Bitcoin dışında memecoin’lere de dikkat çeken ve piyasada yarattıkları döngüler hakkında da yorum yapan Tenev, piyasanın döngülerle hareket ettiğini ve gelecekte de benzer olayların yaşanabileceğini belirtti.

Tenev, memecoin’lerin en göz önünde bulunduğu sırada yaşadıkları zorluklara yanıt olarak, Robinhood’un gelecekte de benzer durumlarla karşılaşmamak adına attığı adımları da anlattı. CEO’ya göre şirket, artan yükü kaldırabilmek adına altyapılarını iyileştirmeye, bilançolarını genişletmeye ve müşteri eğitimine yatırım yapmaya çalışıyormuş gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Dev Kripto Para Borsası Bitcoin ve Solana, Dogecoin Dahil Bu 9 Altcoin’in Ralli Ateşine Odun Attı!

Robinhood Raporunda Dikkat Çeken Detay: Kripto Varlık Hacminde Yüzde 75’lik Yükseliş Yaşandı

Sıcak Gelişme! Altcoin’in Fiyatı Dakikalar İçerisinde Yüzde 7 Fırladı! Asya’nın Gözde Borsasından Listeleme Müjdesi!

Popüler Kripto Para Borsası Birleşik Krallık’tan Onay Aldı: Süreç Nasıl Devam Edecek?

Her Şey Çok Hızlı Oldu! Binance Erirken, Onlar Yükseldi!

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
Bir Önceki Yazı Near Protocol (NEAR) Kaç Dolar Olacak? Güncel Tahminler
Yorum Yazın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Near Protocol (NEAR) Kaç Dolar Olacak? Güncel Tahminler
Teknik Analiz
Son Dakika: Binance Davasında Onay Geldi
BINANCE
Son Dakika: Yeni Altcoin Listelenecek 27 Kasım’da Sinyali Gelmişti
ALTCOIN
Önemli Gelişme: USTC, LUNC, LUNA İçin Büyük Olay Kapıda
ALTCOIN
Lost your password?