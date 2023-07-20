ABD SEC kripto para borsaları üzerinde ciddi baskı kuruyor. Binance bundan en fazla nasiplenen şirket oldu. BinanceUS şimdi mahkeme koridorlarında mücadelesine devam ediyor. Bu şirketin eski CEO’larından Brian Brooks yeni bir kripto şirketine transfer oldu.

BinanceUS CEO’su Transfer Oldu

Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin eski Para Birimi Denetçisi Brian Brooks, kripto odaklı varlık yöneticisi Hashdex’in yönetim kuruluna katıldı. 20 Temmuz’da yapılan bir duyuruda Hashdex, Brooks’un yönetim kurulunun beşinci üyesi olduğunu ve firmaya stratejik danışman olarak hizmet vereceğini söyledi. Brooks, 2018’den 2020’ye kadar Coinbase‘in baş hukuk sorumlusu olarak görev yaptı, 2020’den 2021’e kadar Para Birimi Denetçisi Vekili olarak görev yaptı, yaklaşık dört ay boyunca BinanceUS’nin CEO’su olarak çalıştı ve Ekim 2021’den Aralık 2022’ye kadar Bitfury’nin CEO’su oldu.

Hashdex kurucu ortağı ve CEO’su Marcelo Sampaio, Brooks’un yönetim kuruluna katılmasında “finansal düzenleme ve kripto endüstrisi” alanındaki deneyimini gerekçe gösterdi. Brooks şu anda, daha önce çeşitli finansman turları aracılığıyla kripto şirketlerini desteklemiş olan risk sermayesi şirketi Valor Capital Group’ta yönetici ortak olarak çalışıyor.

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Brooks şirketten ayrılmış olsa da BinanceUS halen düzenleyici kurumların eski yöneticilerini istihdam etmeye devam ediyor. Binance yaşadığı veya yaşaması muhtemel sorunların etkisini zayıflatmak için içeriden isimleri bünyesine katıyor.

Eski BinanceUS CEO’su yeni göreviyle alakalı şunları söyledi;

“Kripto varlıkları dünya genelinde neredeyse her sektörün ekonomisini değiştiriyor ve bireylerin katıldıkları ağlarda mülkiyet payına sahip olmalarına olanak tanıyor. Hashdex’in geleneksel finans piyasaları ile kripto ekonomisi arasındaki uçurumu kapatma vizyonunu gerçekleştirmesine yardımcı olmayı dört gözle bekliyorum.”

Brooks’un 2021 yılında BinanceUS’nin CEO’su olarak kısa bir süre görev yapması (eski CEO Catherine Coley’den görevi devralması) kripto alanındaki pek çok kişiyi şaşırtmış görünüyordu. Brooks o dönemde “stratejik yön konusundaki farklılıkları” gerekçe göstermişti ancak Haziran ayında Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Binance‘e karşı açtığı davada, Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun Brooks’a ABD borsasını yönetme özerkliği vermediği iddia edildi.