Fed üyesi Barkin bugün önemli açıklamalarda bulundu. Kripto para yatırımcılarını da ilgilendiren önemli değerlendirmelerde bulundu. Son gelen veriler ve resesyon endişeleriyle ilgili konuşan Barkin piyasanın güncel durumuna dair de önemli bir okuma sunuyor. Peki bugün neler söyledi?

Fed Açıklamaları

Bloomberg ve birçok şirketin uzman analistleri önümüzdeki aylarda ABD’nin belirgin bir resesyon dönemi yaşayacağını iddia ediyor. Resesyon ekonominin yavaşlaması ve işsizliğin artmasıyla birlikte risk piyasalarının negatif performans göstermesine neden olur. Bu yüzden kripto para yatırımcıları için de endişe verici bir durumdur.

Barkin bu konuda şunları söyledi;

“Resesyona mı giriyoruz? Resesyon ihtimalini tamamen göz ardı edemezsiniz. Bu sadece bir zamanlama meselesidir. Ancak endişenin bugün neden artmış olabileceğini anlıyorum. Pandeminin mali desteği azalıyor ve enflasyon Fed’i faizleri artırmaya itiyor. Sinyallere daha yakından bakanlar, son yedi resesyonun sekizini tahmin eden ve yakından izlenen bir resesyon tahmincisi olan getiri eğrisine işaret ediyor. Bir resesyonu tahmin etmeyi bu kadar zorlaştıran şey, bu sorunun hiçbir zaman ortadan kalkmayacak gibi görünmesidir. Aslında az önce verdiğim yanıt, geçen yaz yaptığım bir konuşmadan kelimesi kelimesine alınmıştır. Kendinden alıntı yapmanın biraz kendine atıfta bulunmak olduğunu biliyorum, ancak aynı konuşmayı tekrar tekrar yapıyor olmamız anlamlı.”

Barkin yapılan tahminlerle alakalı hedef ötelemelerine dikkat çekti;

“Tahminler sürekli ileri atılıyor. Örneğin, Kasım 2022’de Bloomberg ekonomistleri tarafından yapılan bir ankete katılanların ortancası bu yılın ilk çeyreğinde resesyon bekliyordu. Ocak ayında bu tahmin ikinci çeyreğe çekildi. Mayıs ayında ise üçüncü çeyreğe çekildi. Tarihsel olarak güvenilir bir gösterge olan Conference Board’un Öncü Ekonomik Endeksi son 15 ayın her birinde kötüleşmekte ve dolayısıyla resesyon öngörmektedir. Ancak Fed’in şu anda yüzde 4’lerde seyreden enflasyonla mücadele etmek amacıyla son 17 ayda faiz oranlarını 525 baz puan artırmasına rağmen bir resesyon yaşanmadı. GSYİH, ikinci çeyrekte yüzde 2,4 oranında büyüyerek, tüketici sayesinde sağlam kalmaya devam ediyor. Yüksek gelirli tüketiciler hala harcama yapıyor ve artan ücretler de tüketimi destekliyor. İşgücü piyasası da işsizlik oranının tarihi düşük seviye olan yüzde 3,6’da seyretmesiyle birlikte oldukça dirençli kalmıştır.”

ABD Resesyona Girecek Mi?

Tahminler ötelenirken Barkin halen beklenen resesyonun gelmeyişine konuşmasının ilk bölümünde dikkat çekti. Sonrasında faizler artmaya devam ederken neden ekonomik durgunluk görmediğimizin cevabını verdi. Ona göre pandeminin ekonomiye etkileri bir çıkmaza neden oldu ve gerekçe bu.

“İşletmeler son birkaç yıldır ciddi sıkıntılar yaşadı. Daha temelde, müşterilerinden hala sağlıklı talep görüyorlar ve birikmiş siparişler üzerinde çalışıyorlar. İmalat ve inşaat sektörleri de hükümetin altyapı ve benzeri alanlara yapacağı yatırımlardan destek görüyor. İşiniz sağlıklıysa neden işçi çıkarma veya üretimiz azalma yoluna gidesiniz ki? Aynı zamanda, pandemi sırasında biriken fazla tasarruflar, artan öz sermaye ve konut serveti ve güçlü bir istihdam piyasası ile finanse edilen tüketiciler harcamaya devam ediyor. Bu yıl, benzin fiyatlarındaki düşüş ek harcama kapasitesini serbest bıraktı. Haziran ayında, Ulaştırma Güvenlik İdaresi, taranan yolcu sayısında yeni bir günlük rekora imza attı. Barbie ilk hafta sonunda 162 milyon dolar hasılat elde etti. Taylor Swift milyar dolarlık bir turnede. Tüketici harcamaları ekonominin yüzde 68’ini oluşturuyor ve en son açıklanan güçlü perakende satış raporunda da görüldüğü üzere, zayıflamış olsa da hala zayıf olmaktan uzak.”

Peki enflasyonla mücadele ne durumda?

“Enflasyon hala çok yüksek. Son iki yılda yeniden öğrendiğimiz bir şey varsa o da enflasyonun acı verici olduğu ve herkesin bundan nefret ettiğidir. Belirsizlikten nefret ediyorlar. Adaletsiz hissettirmesinden nefret ediyorlar. Ve açıkçası bunu yorucu buluyorlar. Enflasyonla mücadele çabalarımızın şimdiden birçok sektörü mini resesyonlara ittiği söylenebilir. Konut ve imalat gibi faize duyarlı sektörler yavaşladı. Ticari gayrimenkul (özellikle ofis) zor durumda. Bankalar çalkantı yaşadı. Düşük gelirliler, tasarrufları azaldığı için alım satım yapıyor ve harcamalarını yavaşlatıyor. Daha fazla yavaşlama neredeyse kesin olarak ufukta görünüyor. Pandemi döneminden kalma bir dizi mali destek programı sona eriyor. Faiz artışları gecikmeli olarak gerçekleşiyor; birçok model, etkilerinin şu sıralarda görülmeye başlanacağını tahmin ediyor. Buna ek olarak, bankalar likiditeyi korudukça ve marjinal kredilerden geri adım atarak kazançlarını korudukça, kredi koşulları sıkılaşarak tüketici ve işletme harcama kapasitesini azalttı.”

Bundan sonrası için Barkin neler bekliyor?