En eski DAO'lardan biri olan MakerDAO, DAI stablecoininin basılmasını ve Aave'nin borç verme platformuna yatırılmasını askıya aldı.

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MakerDAO’nun askıya alınması, kripto borç veren Celsius’un, Aave‘nin Ethereum V2’sinden ödünç alınan her 200 milyon DAI’den stETH teminatına karşılık 100 milyon DAI ödünç almasıyla geldi.

Aave’nin platformu, kullanıcıların dijital varlıklara borç vermelerine, ödünç almalarına ve faiz tahakkuk ettirmelerine olanak tanıyan bir yapıya sahipti. Aave’den dijital varlıklar ödünç almak için bir kredinin teminat verilmesi gerekiyor. DeFi’de teminatlandırma, biraz daha teknik olsa da, geleneksel finansla aynı şekilde çalışıyor.

Örneğin, bir ev satın almak için ipotek alırken, borçlular genellikle satın almayı düşündükleri evleri teminat olarak gönderirler. Krediyi geri ödeyemezlerse, bankayla yaptıkları anlaşma bankanın evi geri almasına izin verir.

DeFi’den Farkı Yok

Kullanıcıların bir krediyi geri ödemediğini veya kredi değerlerinin teminatlarını aştığını varsayalım. Bu durumda teminat protokolde kalacak ve likidite havuzuna verilen kredilerin geri ödenmesinde kullanılır.

Üçüncü şahıslar, geri alınan bir evin açık artırmaya çıkarılması ve en yüksek teklifi verene satılmasıyla aynı şekilde teminata teklif verebilirler. Sonuçta, işlemi yöneten akıllı sözleşme, kredileri ödemek için teminatı “satacak” veya “tasfiye edecek“.

Celsius, stETH İstikrarsızlığı Yarattı

Celsius, ETH’nin bir türevi olan stETH’yi yatırarak 100 milyon DAI ödünç alarak, DAI’ye borç verenleri türev tokeninin istikrarsızlığına maruz bırakıyordu.

Ethereum 2.0 yükseltmesi tamamlandıktan ve para çekme işlemleri etkinleştirildikten sonra bir stETH, bir ETH için kullanılabilir olacak. ETH’nin keskin bir şekilde düşüşünün görüldüğü son piyasa çöküşü nedeniyle, birçok yatırımcı stETH’lerini satıyor ve fiyatını ETH’den daha düşük tutuyor. Sonuç olarak, DAI mevduatlarını duraklatmak, borçluların stETH’ye karşı kredi almasını etkili bir şekilde önlemekte.

stETH Bu Hafta Manşetlerde

Geçen hafta, Celsius kısa süre önce para çekme işlemlerinin askıya alınmasının ortasında stETH teminatının tasfiyesiyle karşı karşıya kaldı. ETH’nin likiditesini desteklemek için bir “teklif” olarak adlandırılan söylentilerde, kripto hedge fonu Three Arrows Capital geçen hafta Aave’den 80.000 stETH çekti ve ardından 39.800 ETH’yi 36.700 ETH ile takas etti.

MakerDAO, DAI mevduatlarının olası bir yeniden etkinleştirilmesini tartışmak için iki hafta içinde toplanacak.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.