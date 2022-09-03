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“En İyi 5 Altcoin” Listesine Giren Altcoin’de Beklenen Kırılım Geldi: Fiyat Yükseliyor

Evening Standard'ın yayınladığı "En İyi 5 Altcoin" listesine giren bir altcoin'de uzun zamandır beklenen kırılım sonunda geldi.
10:04
3 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Genellikle sağlam temelli, güçlü bir altcoin olarak kabul gören Litecoin (LTC), geçtiğimiz hafta diğer kripto paralara kıyasla övgüye değer bir performans gösterdi. Litecoin, ilginç bir şekilde Evening Standard’ın 1 Eylül’de yayımladığı ve Blockchain teknolojisine daha fazla değer katan “En İyi 5 Altcoin” listesine girerek bir adım öne çıktı. Liste, 2022’de en büyük kripto para Bitcoin’e (BTC) karşısında alternatif olarak yatırım yapılabilecek en iyi kripto paralara dikkat çekerken, söz konusu altcoin’lerin yatırım veya portföy çeşitlendirme amacıyla kullanılabileceğini gösteriyor. Listede LTC dışında Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Solana (SOL), Bitcoin Cash (BCH) ve en büyük köpek temalı kripto para Dogecoin (DOGE) yer alıyor.

LTC’nin Başarısının Ardındaki Sır

Çoğu kripto para, Ağustos ayının ayının sonundan bu yana yükselme mücadelesi verirken, Litecoin 24 saatte, 7 günde ve 30 günde yeşil bölgede kalmayı başardı. LTC, yazım sırasında 24 saatte yüzde 7,38 yükselişle 61,20 dolardan işlem görüyor.

Birden fazla zincir üstü (on-chain) metrik yükseliş hissini desteklediği için LTC’nin gösterdiği performans aslında pek de sürpriz değil. Örneğin, LTC’nin Gerçekleşen Piyasa Değeri (MVRV) oranı, fiyatla birlikte hızla yükseliş trendine girdi. Fiyattaki yükselişin aynı zamanda yüksek hacimle destekleniyor olması oldukça önemli bir detay.

İlginç bir şekilde, LTC’deki alıcı adreslerin sayısının geçen haftada arttığı görüldü. Bu metrik yatırımcıların altcoin’e olan güvenini gösterdiği için Litecoin için oldukça olumlu bir işaret.

Ayrıca, LTC’nin sosyal metriği de geçen haftada trend olan kelimeler sıralamasında önemli ölçüde yükseliş kaydetti. Bu, kripto paraya topluluğunun ilgisinin arttığına işaret. Geliştirme etkinliğiyle birlikte diğer zincir üstü metriklerdeki yükselişler Litecoin için daha iyi günlerin yaklaştığının göstergesi.

4 Saatlik Litecoin Grafiği

Litecoin’in dört saatlik fiyat grafiğinde bir yükseliş modeli oluştu ve bu model kısa süre önce kırıldı. Önümüzdeki günlerde LTC’deki yukarı yönlü hareketin çok daha güçlü bir şekilde devam etmesi beklenebilir. Bir süredir 57,8 dolar bariyerini takılan LTC, pozitif zincir üstü metriklerin ve yükselen üçgen modeliyle önemli bir kırılım yaptı ve artık yükselişin sertleşmesi söz konusu olacak gibi duruyor.

20 günlük EMA (yeşil çizgi), önemli bir yükseliş sinyali olan 50 günlük EMA’yı (kırmızı çizgi) kırıp geçti. Ayrıca, Göreceli Güç Endeksi (RSI) de yükseliş kaydetti ve yukarı yöndeki kırılımı destekler durumda.

Tüm bunlarla birlikte, Chaikin Para Akışı (CMF) aşağı doğru giderek düşüş trendi sinyali verdi. Şu an için LTC’nin daha fazla yükselişi kısıtlayabilecek tek faktör CMF gibi duruyor.

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