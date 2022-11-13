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Kripto para yatırımcıları FTX’in yalanları ortaya çıktıkça piyasada daha fazla düşüş görüyor. CZ’nin kehaneti korkutuyor. Bu korku ve paniğin ortasında kripto para borsaları rezervlerini açıklamaya başladı. Borsalar daha fazla şeffaflık ve müşteri güvenini tesis için peş peşe açıklamalarda bulunuyor. Bu duyurularının ardından SHIB hakkında önemli bir detay ortaya çıktı.

En Büyük SHIB Zulası

Shiba Inu’nun Cryptocom kullanıcılarının en büyük ikinci birikimi olduğu ortaya çıktı. Bireysel kripto para yatırımcılarının en fazla işlem yaptığı platformlardan biri olan kripto borsası, SHIB’nin kullanıcıların borsada tuttuğu fonların yüzde 20’sini oluşturduğunu gösteren rezervinin yeni ayrıntılarını paylaştı. Borsanın bir araya getirdiği Nansen gösterge tablosuna göre borsanın 2,7 milyar dolarlık toplam rezervinin 540 milyon dolarlık kısmını oluşturuyor. Bitcoin (BTC) yüzde 31,19 ile borsanın en büyük rezerv varlığı olarak ortaya çıkarken, Ethereum (ETH) borsanın rezervinin yüzde 16,97’sini oluşturarak üçüncü sırada yer aldı.

Borsanın CEO’su Kris Marszalek attığı bir tweet’te borsanın, müşterilerin varlıklarının 1:1 oranında desteklendiğini açıkladı. Açıklama, FTX’in iflas etmesinin ardından borsanın kullanıcılara daha fazla şeffaflık sözü vermesinin ardından geldi. Marszalek ayrıca kullanıcılara Cryptocom’un FTX’e olan maruziyetinin 10 milyon dolardan az olduğu konusunda güvence verdi. CEO bu rakamı “iki yıl üst üste 1 milyar doları aşan küresel gelirlerimizle karşılaştırıldığında çok az” olarak değerlendiriyor.

Shib Token Düşecek Mi?

Zaten düşüyor ancak daha fazla kayıp olası mı? SHIB rezerv varlıklarının ifşa edilmesi bile tokenin fiyatını yükseltmedi. Altcoinler borsalardaki zincirleme iflas endişesiyle erimeye devam ediyor. SHIB’nin fiyatı son 24 saatte yüzde 3 düşerek şu anda yaklaşık 0,0000096 dolarda bulunuyor. Bu fiyat, bir yıldan uzun bir süre önce Ekim 2021’de ulaşılan ATH seviyesinin %89,1 altındadır. Buna rağmen SHIB topluluğu metaverse ve DeFi alanındaki çalışmaların uzun vadede fiyatı artırabileceğine inanıyor.

Fakat kısa ve orta vadede kripto paraların derinleşen buhranı SHIB için iyi bir gelecek vadetmiyor. Yatırıcılar CZ’nin 2008 krizi benzetmesinin gerçekleşme ihtimaline hazırlıklı olmalıdır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.