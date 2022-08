14:25 8 Ağustos 2022

Ethereum (ETH) ağı, iş kanıtı olan Proof of Work'ten (PoW) hisse kanıtı Proof of Stake (PoS) algoritmasına geçişi sağlayacak olan ve hızla yaklaşan The Merge güncellemesine hazırlanırken en büyük oracle ağı Chainlik'ten fork açıklaması geldi.