Ethereum (ETH) ağı, iş kanıtı olan Proof of Work'ten (PoW) hisse kanıtı Proof of Stake (PoS) algoritmasına geçişi sağlayacak olan ve hızla yaklaşan The Merge güncellemesine hazırlanırken en büyük oracle ağı Chainlik'ten fork açıklaması geldi.

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Ethereum (ETH) ağı, iş kanıtı olan Proof of Work’ten (PoW) hisse kanıtı Proof of Stake (PoS) algoritmasına geçişini sağlayacak olan ve hızla yaklaşan The Merge güncellemesine hazırlanırken, Ethereum ağı üzerinde çalışan kripto para sektöründeki büyük projeler bir sonraki hamlelerini planlamaya koyuldu.

Chainlik Ekibinden Fork Açıklaması

Bu büyük oyunculardan biri de, ekibi yakın zamanda Eylül ayı içinde planlanan The Merge güncellemesine hazırlık olarak gelecekteki adımlarını ve önerilerini ayrıntılı olarak açıklayan ve Proof of Work dahil olmak üzere ağın fork’lu yani çatallanmış sürümlerini desteklemeyeceğini açıklayan en büyük oracle protokolü Chainlink (LINK) oldu.

Chainlink’in resmi web sitesinden yapılan açıklamada, “Chainlink protokolü ve hizmetleri, PoS algoritmasına geçişi sağlayacak olan The Merge güncellemesi sırasında ve sonrasında Ethereum Blockchain’i üzerinde çalışmaya devam edecek. Kullanıcılar, PoW fork’u (veya fork’ları) da dahil olmak üzere Ethereum Blockchain’inin fork’lanmış sürümlerinin Chainlink protokolü tarafından desteklenmeyeceğini bilmeliler.” notu düşüldü.

Chainlink ekibi, buna ek olarak ayrıca The Merge’yi çevreleyen geçiş stratejilerinden emin olmayan Ethereum geliştiricilerine ve merkeziyetsiz uygulama (dApp) ekiplerine öngörülemeyen olaylardan kaçınmaları ve son kullanıcıları korumaya yardımcı olmaları için akıllı sözleşme işlemlerini geçici olarak durdurmaları tavsiyesinde bulunarak şunları ifade etti:

PoW fork’ları da dahil olmak üzere Ethereum’un fork’lu sürümlerinde çalışan dApp’ler, hem protokol hem de uygulama düzeyindeki sorunlar nedeniyle beklenmedik şekillerde davranabilir ve kullanıcılar için risklerin artmasına neden olabilir.

Ekip, Chainlink hizmetlerinin en üst düzeyde güvenilirliğini sağlamak için Ethereum’un The Merge‘siyle ilgili gelişmeleri yakından takip devam edeceğinin sözünü verdi.

Olası PoW Fork’u

Kripto para topluluğundaki bazı gruplar şiddetle The Merge’ye karşı çıkıyor ve hatta güncelleme sonrası Ethereum’un mevcut PoW algoritmasını korumak ve devam ettirmek için fork önerisinde bulunuyor.

Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, bu çıkışlardan dolayı endişeleniyormuş gibi görünmezken, bu tip çıkışların temelde kripto para borsaları olan ve çoğunun sadece hızlı para kazanmak isteyen birkaç yabancıdan geldiği yorumunda bulundu. Daha önce 2016 yılının tartışmalara neden olan hard fork’un bir sonucu olan Ethereum Classic‘e (ETC) desteğini dile getiren Buterin şunları söyledi:

Ethereum Classic’in zaten üstün bir topluluğa ve iş kanıtı yanlısı insanlar için üstün bir ürüne sahip olduğunu düşündüğüm için olası bir fork’un uzun vadede önemli bir benimseme görmesini beklemiyorum.

Buterin, geçmişte ağın PoW madencilerini barındırmak için yeterli yere sahip olduğunu ve ETC‘nin tamamen iyi bir Blockchain olduğunu belirtmişti.