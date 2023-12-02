Cardano (ADA)

En Büyük 10 Kriptodan Biri İçin Önemli Oylama

Özet

  • İyileştirme Önerisi-1694 oylaması 11 Aralık tarihinde sona erecek.
  • Son oylama merkeziyetsizliğe ilerleme konusundaki niyet beyanını destekliyor.
  • Cardano ekibinin yol haritasındaki merkeziyetsizlik hedefine oldukça ağır ilerleniyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı Aralık ayına güzel bir başlangıç yaptı ve 38.000 dolar üzerindeki kapanışlar heyecan verici biçimde sürüyor. Saatler önce 39.000 doları test eden BTC yeni zirveler için ilgi çekiyor. Kümülatif hacim artarken en büyük 10 kripto paradan biri olan Cardano’da oylama heyecanı var. Peki bu oylama ADA Coin için ne anlama geliyor.

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Cardano HaberleriADA Coin Geleceği

Cardano Haberleri

Topluluğun kripto para projeleri üzerindeki söz hakkı bu tarz oylamalarla korunuyor. Merkeziyetsizliğin korunabilmesi için arz dağılımı önemli çünkü bu tarz oylamalarda birkaç büyük cüzdanın sonuca etki etmesi kriptonun ruhuna aykırı. Bunu birçok DeFi girişiminde görmüştük. Cardano bugüne kadar beklenen ölçüde pozitif performans gösteremedi ancak Cardano Ballot olarak bilinen İyileştirme Önerisi-1694 durumu değiştirebilir.

Cardano topluluğunun oylaması 11 Aralık tarihinde sona erecek ve ADA stake eden topluluk üyeleri bağlayıcı olmayan öneride niyetlerini beyan edecekler. Seçmenlerin yanıtlaması gereken soru, Cardano’nun asgari düzeyde uygulanabilir on-chain yönetişim konusunda çalışmaya devam edip etmemesi gerektiğidir.

Cardano Vakfı, Input Output Global ve Intersect tarafından desteklenen CIP-1694 yeni bir test ağı olan SanchoNet’i Ağustos ayında başlatmıştı. Yönetişim özellikleri için test ağı olan SanchoNet ağın nihai hedeflerinden birine yani merkeziyetsizliğe hizmet ediyor.

ADA Coin Geleceği

Kriptonun ruhuna uygun olan şey geleneksel şirket yönetimi anlayışından uzak bir ağ yönetişim mekanizmasıdır. Ancak kripto endüstrisindeki çoğu girişim kaderini birkaç üst düzey ismin dudaklarından dökülecek kelimelere bağlamış durumda. Cardano da eğer uzun vadede varlığını koruyabilmek istiyorsa merkeziyetsiz yönetişim konusunda gereğini yapmalı.

Ekip uzun süre önce yol haritasını buna almıştı ve Voltaire aşaması olarak bilinen bu adım yönetişim mekanizmalarını ve Cardano Hazine yönetimini topluluğa devretmeyi hedefliyor. Eğer niyet beyanı olarak görülen son oylamada ezici çoğunluk bu hedefe onay verirse ADA Coin fiyatının da süreçte pozitif ayrıştığını görebiliriz.

ABD hükümeti sözde merkeziyetsiz yapıların aslında birkaç aktör tarafından yönetildiğini ve bunların üzerine gidileceğini açıklamıştı. Birçok protokol ve blockchain tam olarak bu yüzden tam merkeziyetsizliğe geçişin yollarını arıyor. Son olarak DYDX bu konuda somut adımlar attı ve fiyatının önemli ölçüde yükseldiğini gördük.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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