En büyük altcoin Ethereum (ETH), yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı ve ETH fiyatı yeniden bin 900 doları geçerek kritik 2 bin dolar seviyesine yaklaştı.

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En büyük altcoin Ethereum (ETH), yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı ve ETH fiyatı yeniden bin 900 doları geçerek kritik 2 bin dolar seviyesine yaklaştı. ETH fiyatındaki beklenmedik ani yükselişle birlikte on milyonlarca dolarlık short pozisyon tasfiye edildi.

ETH’de 700 Milyon Dolarlık Tasfiye

Kripto para analitik platformu Coinglass‘un sağladığı kripto para piyasasına ilişkin güncel tasfiye verilerine göre, Ethereum, piyasadan 700 milyon dolarlık pozisyonun tasfiye (likidasyon) edilmesiyle son birkaç aydaki en yüksek tasfiye hacimlerinden birini gördü.

Böylesine büyük bir tasfiye hacmi, Ethereum’un destek hattı olan bin 715 dolardan sıçramasının ve değerini yüzde 5’in üzerinden artırmasının ardından kaydedildi. Short pozisyonların sayısındaki artışla fiyatın yukarı yönlü sıçrama yapması, ikinci en büyük kripto para biriminin bin 700 doların altına düşeceğine ve bir sonraki destek olan bin 500 dolar civarına doğru hareket edeceğine olan güvendeki artışın ardından ortaya çıktı.

Ethereum’daki sıçrama, büyük olasılıkla hem kısa süreli bir short pozisyon sıkışmanın hem de Ether‘e benzer bir şekilde sıçrama yapan Bitcoin’deki uzun bir yeşil mumun yakılmasının bir sonucuydu. En büyük kripto para birimi BTC, haftayı 29 bin 888 dolardan kapatmasının ardından peş peşe 9 haftadır süren negatifliği pozitife çevirmiş oldu.

Piyasa Genelindeki Tasfiyeler 800 Milyonu Geçti

Kripto para piyasasının geri kalanına bakıldığında, toplam tasfiyelerin yaklaşık 814 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu, bugün piyasada görülen nispeten düşük volatilite için ortalamanın çok altında kabul ediliyor.

Piyasadaki toplam tasfiye oranı, durumu boğaların kontrol ettiğini ve kaldırılan tüm pozisyonların neredeyse yüzde 90’ının short pozisyon olduğunu gösteriyor. En büyük kripto para borsası Binance, son 24 saat içinde piyasadaki en büyük tasfiye sağlayıcısı konumunda.

En büyük altcoin Ethereum, yazım sırasında bin 900 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altcoin’in fiyatı 24 saatte yüzde 5’in üzerinde arttı ve Mart ayından bu yana yeni bir haftaya en iyi başlangıcını yaptı.