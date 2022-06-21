Ünlü milyarder ve Tesla CEO'su Elon Musk, Katar Ekonomik Forumu'nda kripto paralara değindiği bir röportaj verdi ve insanlara kripto paralara yatırım yapmalarını söylemediğini iddia etti.

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Kripto para sektörü, geçtiğimiz günlerde piyasa genelinde yaşanan büyük çöküşün ardından toparlanmaya başlarken, başta Dogecoin olmak üzere kripto paralarla yakından ilgilenen ünlü milyarder ve Tesla CEO’su Elon Musk, Katar Ekonomik Forumu’nda kripto paralara değindiği bir röportaj verdi.

Elon Musk: Asla Öyle Bir Şey Söylemedim

21 Haziran’da Bloomberg Haber Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait ile konuşan ve insanların kripto paralara yatırım yapmasını söylediği yönündeki iddiaları reddeden Elon Musk, en büyük kripto para Bitcoin‘e (BTC) bir miktar yatırım yaptığını bir kez daha tekrarlayarak şu ifadeleri kullandı:

İnsanların kripto paralara yatırım yapması gerektiğini asla söylemedim. Toplam nakit varlıklarımızın küçük bir yüzdesi karşılığında Tesla, SpaceX, ben, hepimiz biraz Bitcoin satın aldık. Hepsi bu.

Ünlü milyarder, ayrıca köpek temalı kripto para Dogecoin’e (DOGE) desteğini yineledi ve “Dogecoin’i desteklediğimi söyledim. Ve bunu yapmaya devam ediyorum.” dedi.

Elon Musk ve Dogecoin

Elon Musk, geçtiğimiz hafta sonunda Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dogecoin‘e olan desteğinin devam ettiğini ve büyük kayıplara rağmen hala köpek temalı kripto parayı biriktirmeye devam ettiğini belirtmişti. Tesla CEO’sunun bu açıklamasının ardından DOGE yükseldi. CoinMarketCap’in verilerine göre DOGE, yazım sırasında gün içinde yüzde 5,5’lik yükselişle 0,06297 dolardan işlem görüyor.

2021’in başlarında Musk’ın desteğini açık bir şekilde gösterdiği Dogecoin, 8 Mayıs 2021 tarihinde tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) görmüş ve 0,7376 dolara kadar çıkmıştı. O tarihten bu yana ivme kaybeden altcoin, ATH seviyesi karşısında yüzde 91,46 değer kaybetti.

Öte yandan Musk, Dogecoin‘i pump’lamakla suçlanıyor ve 258 milyar dolarlık bir davada Tesla ve SpaceX ile birlikte bir Amerikan vatandaşı ve Dogecoin yatırımcısı olan Keith Johnson tarafından dava edilmiş durumda. Dahası, Johnson, milyarderin köpek temalı kripto parayı desteklemek için haraç alma planının bir parçası olduğunu iddia ediyor.