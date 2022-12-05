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Aylardır hatta geçtiğimiz yıldan bu yana Twitter’ın kripto paraları destekleyeceğine dair söylentiler dolaşıyor. Bugün Bitcoin fiyatı 17.300 doların üzerine çıktı ve artan söylentilerin de bu yükselişte payı vardı. Peki gerçekten kripto para ödemeleri Twitter’a gelecek mi? Günün erken saatlerinde Musk bu konuyla ilgili bir Space yayınında konuştu.

Twitter Kripto Paralar

Sosyal medya devinin yeni CEO’su Musk, gelecekte kripto paraların platformda olabileceğinden bahsetti. Twitter’da bir Spaces yayınına katılan Elon Musk hem dijital hem de geleneksel para birimleriyle işlem yapma becerisi de dahil olmak üzere sosyal medyanın gelecekte çok daha güçlü yetenekler kazanabileceğinden bahsetti.

“WeChat, Twitter’ın sahip olması gereken pek çok işleve sahip. Twitter’ın hem itibari para hem de kripto para birimleriyle ödeme yapabilmesi ve bunu insanlar için kolay ve basit hale getirmesi hiç de zor değil.”

Bu açıklamanın ardından Twitter’da adeta kıyamet koptu. Bitcoin ve diğerlerini ödeme yöntemi olarak yakında eklenebileceğine dair sayısı paylaşımlar geldi. Bazı kullanıcılar bire bin kattığı için olay çok daha başka bir yöne evrildi.

Twitter Coin

Musk’ın yorumları, Twitter’ın kendi kripto para birimi üzerinde çalışıyor olabileceğine dair söylentilerin yayılmaya başladığı bir dönemde geldi. Jane Manchun Wong adlı bir araştırmacı, Twitter’ın web uygulaması içinde gömülü bir “Twitter Coin” dosyası bulduğunu iddia etti. Bu isim Twitter hakkında gelecek yenilikleri önceden müjdeleyen bir kod istihbaratçısı gibi kabul ediliyor. Wong’un sonrasında askıya alındı ve konuyla ilgili tüm paylaşımlar da silindi.

Musk, kripto varlıklarının nihayetinde merkez bankaları ve küresel para politikaları üzerinde bir kontrol olarak ayaklarını bulacağına inandığını söylüyor.

“Herhangi bir kripto paradan bahsetmeksizin, parasal sistemin tamamen bozulmamasını sağlamanın bir yolu olarak gelecekte kripto için bir rol olduğunu düşünüyorum. Esasen fiat sistemine rekabet sağlıyor. Yani itibari sistem aşırı kısıtlayıcı hale gelirse, kripto büyüyecektir.”

Musk merkez bankalarının blockchain tabanlı itibari para birimi fikirlerine ise pek umutla bakmıyor. Ona göre parasal sistem zaten dijital ve bunu blockchain tabanlı olması çok bir şeyleri değiştirmeyecek.