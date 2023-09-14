Ethereum‘un kurucu ortağı ve Consensys CEO’su Joseph Lubin, CNBC’ye verdiği röportajda kripto para regülasyonlarındaki son gelişmeler ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) son hamlelerine ilişkin düşüncelerini paylaştı. Lubin, SEC‘nin kripto endüstrisiyle olan düzenleyici mücadelesinden olumlu bir sonuç çıkacağını öne sürdü ve ABD’nin kripto regülasyonlarında küresel ölçekte önemli bir etki alanına sahip olduğunu belirtti.

Ethereum’un Kurucu Ortağından SEC’ye Övgü

Ethereum‘un kurucu ortaklarından biri ve aynı zamanda Consensys CEO’su olan Joseph Lubin, CNBC’ye verdiği röportajda kripto para regülasyonlarındaki son gelişmeleri değerlendirdi ve SEC‘nin attığı son adımları değerlendirdi. Eleştirilen odağındaki SEC’ye övgülerde bulunan Lubin, ABD’li regülatörlerin son hamlelerinin oldukça olumlu olduğunu belirtti.

Joseph Lubin, SEC’nin kripto endüstrisi ile olan düzenleyici mücadelesinden olumlu bir sonuç çıkacağını öne sürdü ve ABD’nin kripto para regülasyonlarında oldukça etkin bir rol oynadağını ve küresel ölçekte önemli bir etki alanına sahip olduğunu ifade etti.

Ayrıca Lubin, SEC’nin Solana (SOL) ve Cardano (ADA) da dahil olmak üzere çoğu kripto para birimini menkul kıymet olarak sınıflandırmasına yönelik tutumuna katılmadığını belirtti. Ethereum kurucu ortağı, ETH‘nin de bir emtia olduğuna inandığını dile getirdi.

Eleştirilen Odağındaki SEC

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Haziran ayında Binance ve Coinbase’e açtığı davalar ile halihazırda kripto şirketleri ile mali düzenleyici kurumlar arasındaki gerilimin tırmanmasına neden oldu. SEC, Ethereum’un kurucu ortağı Joseph Lubin’den çeşitli övgüler alsa da son dönemlerde attığı adımlar ile kripto ekosisteminde pek çok isimden yoğun tepkiler aldı.

Hafta içerisinde kripto para regülasyonlarına ilişkin çeşitli açıklamalarda bulunan Ripple CEO’su Brad Garlinghouse da bir kez daha ABD’li regülatörleri eleştiri oklarının hedefine aldı. Garlinghouse, SEC‘nin kripto endüstrisi ile siyasi bir savaşa girdiğini öne sürerek ABD’de şirket kurmayı düşünen kripto para girişimcilerini uyardı ve Amerika Birleşik Devletleri’nde kripto endüstrisindeki düzenleyici belirsizliğe dikkat çekti.