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Efsane yatırımcı Kevin O’Leary, başka bir para biriminin yükselip uluslararası ticaret ve finansta tartışmasız en büyük ABD dolarını geçerek hakimiyetini kırabileceğine dönük endişelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“ABD Dolarını Bitcoin İle Bitirmek İstediler…”

Shark Tank’ın yıldız ismi Kevin O’Leary, Stansberry Research’e verdiği röportajda, hayatı boyunca hep ABD dolarının çökeceğine dönük açıklamalar duyduğunu söyledi. Ünlü yatırımcıya göre, zengin ülkeler ve bireyler servetlerini ABD borsalarında tutmaya devam ettikleri sürece ABD doları muhtemelen dünyanın rezerv para birimi olarak kalmaya devam edecek:

1966’dan beri ABD dolarının öleceğine dönük hikayeler dinliyorum. Her iki yılda bir, birileri çıkıp ‘Bu ABD dolarının ölümüdür’ diyor. Kendinize tek bir soru sormalısınız: Eğer bir varlık fonuysanız, Orta Doğu ülkesi, Doğu, Batı Avrupa veya hangi ülke olduğu umurumda değil, servetinizin çoğunluğu şu anda nerede? ABD doları cinsinden S&P 500’de duruyor. Bu değişene kadar, başka bir para biriminin dünyanın rezerv para birimi olma şansı yok. İnsanlar bunu Bitcoin (BTC) ile yapmak istedi ama bu tamamen spekülasyon. Bu bir para birimi değil. Belki ABD dolarının dijitalleştirilmiş bir versiyonu olabilir, ancak bunun da gizlilik kaygıları nedeniyle sekteye uğrayacağını düşünüyorum. Belki bunun USDC (USD Coin) gibi özel bir versiyonu olabilir. Ancak servetin saklanmasının temel birimi olan ABD doları olmaya devam edecek. Dünyanın herhangi bir yerindeki yüksek servete sahip herhangi bir bireye tüm paralarını nereye koymak istediklerini sorun. Kimse size Çin yuanı demez, kimse Euro demez, kimse İngiliz sterlini demez, kimse Brezilya reali ya da Venezuela bolivarı demez. Hepsi ABD doları der. Bu konuda endişesi olan herkese ‘Aşın artık bunu’ diyorum.

“Ülkeler ABD Dolarına Güvenmeye Devam Ediyor”

Çin ve Rusya gibi ülkelerin işlemlerde kendi itibari para birimlerini kullanmak üzere anlaşmalar yapması konusuna da değinen O’Leary, büyük ekonomiler mal ve hizmet ticaretinde ABD dolarına güvenmeye devam ettiği sürece bunun önemsiz olduğunu iddia ederek şunları söyledi: