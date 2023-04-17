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Efsane Yatırımcıdan ABD Dolarının Hakimiyeti İçin Aykırı Yorum: Ne Bitcoin Ne Diğerleri

Ünlü yatırımcı Kevin O'Leary, başka bir para biriminin yükselip uluslararası ticaret ve finansta tartışmasız en büyük ABD dolarının hakimiyetini kırabileceğine dönük endişelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
09:30
17 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Efsane yatırımcı Kevin O’Leary, başka bir para biriminin yükselip uluslararası ticaret ve finansta tartışmasız en büyük ABD dolarını geçerek hakimiyetini kırabileceğine dönük endişelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“ABD Dolarını Bitcoin İle Bitirmek İstediler…”

Shark Tank’ın yıldız ismi Kevin O’Leary, Stansberry Research’e verdiği röportajda, hayatı boyunca hep ABD dolarının çökeceğine dönük açıklamalar duyduğunu söyledi. Ünlü yatırımcıya göre, zengin ülkeler ve bireyler servetlerini ABD borsalarında tutmaya devam ettikleri sürece ABD doları muhtemelen dünyanın rezerv para birimi olarak kalmaya devam edecek:

1966’dan beri ABD dolarının öleceğine dönük hikayeler dinliyorum. Her iki yılda bir, birileri çıkıp ‘Bu ABD dolarının ölümüdür’ diyor. Kendinize tek bir soru sormalısınız: Eğer bir varlık fonuysanız, Orta Doğu ülkesi, Doğu, Batı Avrupa veya hangi ülke olduğu umurumda değil, servetinizin çoğunluğu şu anda nerede? ABD doları cinsinden S&P 500’de duruyor. Bu değişene kadar, başka bir para biriminin dünyanın rezerv para birimi olma şansı yok. İnsanlar bunu Bitcoin (BTC) ile yapmak istedi ama bu tamamen spekülasyon. Bu bir para birimi değil. Belki ABD dolarının dijitalleştirilmiş bir versiyonu olabilir, ancak bunun da gizlilik kaygıları nedeniyle sekteye uğrayacağını düşünüyorum. Belki bunun USDC (USD Coin) gibi özel bir versiyonu olabilir. Ancak servetin saklanmasının temel birimi olan ABD doları olmaya devam edecek. Dünyanın herhangi bir yerindeki yüksek servete sahip herhangi bir bireye tüm paralarını nereye koymak istediklerini sorun. Kimse size Çin yuanı demez, kimse Euro demez, kimse İngiliz sterlini demez, kimse Brezilya reali ya da Venezuela bolivarı demez. Hepsi ABD doları der. Bu konuda endişesi olan herkese ‘Aşın artık bunu’ diyorum.

“Ülkeler ABD Dolarına Güvenmeye Devam Ediyor”

Çin ve Rusya gibi ülkelerin işlemlerde kendi itibari para birimlerini kullanmak üzere anlaşmalar yapması konusuna da değinen O’Leary, büyük ekonomiler mal ve hizmet ticaretinde ABD dolarına güvenmeye devam ettiği sürece bunun önemsiz olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

Hiç kimse büyük bir ticaret platformu olan ABD dolarını terk etmiyor ve herkes ABD doları üzerinden emtia, mal ve hizmet ticareti yapmak istiyor. Bunu her zaman dile getiriyorum. Bunu kim söylüyor? Bana söyleyen bir varlık fonu bulun. Rusya mı? Oraya yatırım yapmama izin verin. Ne harika bir fikir. Bütün mesele bu. Orası ekonomik bir çöplüğe dönüştü, dönüşmeye devam ediyor. Başka ne diyebilirim ki? Rusya kendine çeki düzen verene kadar ABD doları almalarına izin vermeyecekler.

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