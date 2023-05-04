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  •   Efsane Yatırımcı Altcoin’ler İçin Tarih Vererek Müjdeyi Verdi! Bitcoin’de Güneş Doğuyor!

Efsane Yatırımcı Altcoin’ler İçin Tarih Vererek Müjdeyi Verdi! Bitcoin’de Güneş Doğuyor!

Kripto para analisti Kevin Svenson, önümüzdeki haftalarda Bitcoin'de (BTC) yükseliş olması beklediğini açıkladı. Analist ayrıca altcoin'ler ne zaman yükselir sorusunu da tarih vererek yanıtladı.
13:08
4 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ünlü kripto para analisti ve trader’ı Kevin Svenson, önümüzdeki haftalarda Bitcoin‘de (BTC) yükseliş olması beklediğini açıkladı. Analist ayrıca altcoin’ler ne zaman yükselir sorusunu da tarih vererek yanıtladı.

Bitcoin’in Parabolik Hale Gelmesini Bekliyor

Kripto para analisti ve trader’ı Kevin Svenson, YouTube kanalından paylaştığı son videosunda Bitcoin’in son blok ödülü yarılanması etkinliğinden aylar önce görülen benzer bir modeli tekrarlaması halinde parabolik hareket edeceğini iddia ederek şunları söyledi:

Bitcoin şu anda parabolik eğrimiz boyunca daha yüksek bir dip oluşturuyor ve bu durum 48 bin dolara doğru olacak bir sonraki büyük yükseliş dürtüsünü tetikleyebilir. Bu, Bitcoin’in teoride buradan bir sonraki hedef olan 48 bin dolara kadar yüzde 65 oranında daha yükselebileceği anlamına geliyor. Bu yüzde 65’lik bir hareket eğer gerçekleşirse muazzam bir fırsat sunuyor.

Bitcoin’in bir sonraki blok ödülü yarılanmasının 2024 yılının başında gerçekleşmesi planlanıyor.

“Altcoin’ler Ne Zaman Yükselir” Sorusunu Yorumladı

Svenson, Bitcoin’in bir önceki blok ödülü yarılanmasından aylar önce yaptığı fiyat hareketinde hareketle, en büyük kripto paranın 50 bin doların hemen altına yükselmesinin ardından altcoinler‘de ciddi yükselişler görülmeye başlanmasını bekliyor.

Eğer Bitcoin hakimiyeti bir sonraki seferde kırılırsa ve 48 bin dolara doğru koşacak olursa bu sefer altcoin’erde büyük hareketler görmeye başlayacağını düşündüğüm yer burası. Ve bu, 2019’da yaşananla aynı şey. Burada aradığım şey Bitcoin’in hakimiyetinin bir tür düşüş trendine girmeden önce son bir patlama yapması ve ardından altcoin sezonunun  başlaması.

Altcoin’lerin ne zaman yükselmeye başlayabileceği konusunda da yorum yapan Svenson, “Altcoin piyasasına girmek için Haziran, Temmuz gibi bir zaman en iyi seçenek olabilir. Hatta tüm bu fikri önden satın almak isterseniz daha da erkenden harekete geçebilirsiniz.” dedi.

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