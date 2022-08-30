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eCash Coin Nasıl Alınır?

21:00
30 Ağustos 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ecash (XEC), elektronik nakit olarak işlev görmek üzere tasarlanmış bir kripto para birimidir. eCash, Bitcoin Cash ABC’nin yeniden markasıdır ve Bitcoin Cash’in (BCH) lider geliştiricisi Amaury Séchet tarafından yönetilen bir ekip tarafından oluşturulmuştur.

eCash (XEC) Nedir?

15 Kasım 2020’de Bitcoin Cash blok zinciri yeniden çatallandı, bir kısmı bugün sahip olduğumuz Bitcoin Cash olarak kalırken, diğeri Bitcoin Cash ABC zinciri oldu. Bu zincirin BCHA olarak bilinen kendi kripto para birimi vardı. Sonraki birkaç ay boyunca, daha fazla değişiklik planlandı. 2021 yazında BCHA, kendisini yeniden adlandıracağını ve eCash (XEC) olarak yeniden markalaşacağını duyurdu.

eCash, insanların bir banka hesabına ihtiyaç duymadan çevrimiçi olarak bir şeyler alıp satmalarını sağlayan bir değişim yöntemi olarak kullanılır.

Teknik incelemede konuyla ilgili olarak, “eCash, Bitcoin Cash projesinin doğal devamıdır. Efsanevi Milton Friedman’ın vizyonunu gerçekleştiren eCash, yenilikçi Avalanche konsensüs katmanı gibi önemli vaatleri yerine getirirken aynı zamanda staking, çatalsız ağ yükseltmeleri ve alt zincirler gibi bir Bitcoin projesinde daha önce hiç görülmemiş kavramları tanıtıyor.” açıklaması yapılıyor.

Bunlara ek olarak eCash özünde, bir Bitcoin çatalıdır. Yeniden markalaştıktan sonra selefinin gölgesinden çıkıp çıkamayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Ayrıca XEC bir sentin kesirlerinde çalışır. Bunda yanlış bir şey olmasa da, çok düşük fiyat potansiyel olarak bazı insanları kriptoya yatırım yapmaktan vazgeçirebilir.

Yapılan açıklamalara göre XEC, Bitcoin’den önemli bir şekilde farklıdır: İş kanıtı değil, bir hisse kanıtı, fikir birliği mekanizması kullanır. Bu, en azından teoride, onu kripto dünyasındaki daha enerji verimli seçeneklerden biri yapabilir.

XEC Coin Nereden Alınır?

XEC Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance üzerinden güvenle alınıp satılabilir. XEC Coin; Binance platformunda, XEC/USDT ve XEC/BUSD paritelerinde işlem görüyor. XEC Coin, bu rehberin hazırlandığı sırada 0,000046   dolardan alım satım işlemi görüyor.

XEC satın almak için öncelikle Binance borsasına üye olmak gerekmektedir. Üyeliğin tamamlanmasıyla Binance hesap cüzdanına kripto para veya fiat para birimi transfer edilmelidir. Transferin tamamlanmasının ardından yukarıda belirtilen üç pariteden de XEC Coin satın alabilirsiniz. XEC/USDT işlem çiftinden satın alma için öncelikle bu paritenin arayüzüne gidilmelidir. XEC/USDT arayüzünde limit sekmesinde belirtilen alana satın alınmak istenen miktar girilir. Miktarın belirtilmesinin ardından XEC Al emri ile satın alma işlemi gerçekleştirilir.

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