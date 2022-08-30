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Kripto para piyasası kısır bir döngü içerisinde hareket ederken, SHIB ekosisteminde yer alan bir altcoin büyük oranda değer kaydetti.

2 Müjde Geldi: BONE, %200 Arttı!

Bone ShibaSwap (BONE), 19 Ağustos’tan bu yana istikrarlı bir şekilde artıyor. BONE, ShibaSwap ekosisteminin yönetim tokeni konumunda. Daha çok BONE tokeni sahibi olan kullanıcılar platform ile ilgili kararlarda daha çok etki gösterirler. BONE, 10 günde %200 arttı. BONE, 2 doların üzerine çıkarken, ayı piyasasına meydan okuyor. Bu, token için 13 ayın en yüksek seviyesi anlamına geliyor. CoinMarketCap verilerine göre, BONE, son 24 saat içinde %90 arttı. İşlem hacmi ise %385 artarak rekor kırdı. 20 Ağustos’ta 0,75 dolardan işlem gören altcoin, %166’lık bir artış ile an itibariyle 2.1 dolara ulaştı.

Saint Vincent ve Grenadinler merkezli kripto para borsası Bluebit.io’nun BONE‘nu listelemesi, fiyat üzerinde büyük etki yarattı. Daha önce bildirildiği üzere, bu gelişme BONE’u 1.5 dolar seviyesinin üzerine çıkardı. Listeleme öncesi altcoin, 1.06 dolarda konsolide oluyordu. Ayrıca, birkaç gün önce, Singapur merkezli borsa MEXC Global, yaklaşık 11.63 milyon BONE tokeni aldı. Borsa, an itibariyle varlığın üçüncü en büyük sahibi konumunda. Bu gelişme, şüphesiz BONE’nun son rallisine katkıda bulundu. İki günden daha kısa bir sürede %87’nin üzerinde bir artışla BONE, gündemde kalmayı başardı. Altcoin, an itibariyle rallisine devam ediyor.

Shiba Eternity Yolda: Eylül!

Shiba Inu topluluğu, uzun zamandır Shiba Eternity adlı oyununun piyasaya sürülmesini bekliyor. Deneyimli oyun geliştiricisi William Volk, geçen hafta Almanya’da düzenlenen ve dünyanın en büyük video oyunu konferansı olan 2022 Gamescom etkinliğine katılmıştı. Fuarda çarpıcı açıklamalarda bulunan Volk, SHIB severleri heyecanlandıracak bir müjde verdi. Volk, Shiba Eternity’nin Eylül’de küresel çapta piyasaya sürülebileceğini kaydetti.

Volk, etkinlik sırasında her şeyin planlandığı gibi gittiğini ve çok büyür aksilik olmazsa, Eylül ayında oyunun toplulukla buluşacağını vurguladı. Geliştirici, tam sürümden önce sadece büyük bir testin kaldığını teyit etti. Shiba Eternity’nin danışmanı olarak atanan Volk’a göre, Shiba Eternity halka sunulmadan önce, oyunda teknik aksaklıklar olmadığından emin olmak için bir takım testler yapılacak. Volk, şu açıklamayı yaptı: