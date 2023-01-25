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Düşüşü Bilen Analist BTC, ETH İçin Şimdi Hedef Verdi! Bitcoin Neden Düştü?

Düşüşü bilen uzman en büyük iki kripto para için alım seviyelerini açıkladı. Kripto paralar daha da düşer mi?
20:55
25 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 22.400 dolardan yeniden 22.500 seviyesine yükseldi. Peki düşüş neden yaşandı? Bugün erken saatlerde 22.300 dolar seviyesine kadar inen fiyat dev şirketlerin olumsuz kazanç raporlarından etkileniyor. Peki düşüş devam edecek mi? Uzman analist BTC ve ETH için hangi seviyelere işaret etti?

Bitcoin Neden Düştü?

Kripto para fiyatları gece boyunca geri çekilmeye başladı ve düşüşe öncelik etti. Kripto fiyatlarındaki gerileme hisse senetlerindeki düşüş trendini takip ederken, Bitcoin ve hisse senetleri arasındaki korelasyon Aralık ayından bu yana yükseliyor. Bitcoin’in Nasdaq ile korelasyonu şu anda 0,66 seviyesinde. Nasdaq verilerine göre, Silvergate %4,6 değer kaybederek 13 dolar seviyesine geriledi. Kripto dostu banka haftanın başında yükseldi, ancak bugünkü kayıplar bu kazançların çoğunu geri aldığı anlamına geliyor. Coinbase %6,4 düşüşle 50 dolara gerilerken Block yaklaşık %5,9 düşüşle 76 dolara geriledi. MicroStrategy ise açılış zilinden kısa bir süre sonra %4,5 düşüş yaşadı.

Sonuç olarak Bitcoin ve altcoinlerdeki olumsuz görünümün sebebi ABD hisse senedi piyasalarındaki düşüştür. Bugün ABD borsaları kapandıktan sonra Tesla ve birkaç büyük şirketin daha kazanç raporu açıklanacak. Eğer bunlar da beklenti altı gelirse 26 Ocak gününün ilk saatlerinde kripto paralar daha fazla düşebilir.

BTC ve ETH Uzman Yorumu

S&P 500 düştüğü için popüler kripto para analisti Poppe, Bitcoin fiyatının ralliyi sonlandırabileceğinden bahsetti. S&P 500 için 4000 seviyesi zaten tartışmalı bir noktaydı. Birçok analist bu bölge üzerinde kapanışların gelemeyeceğini iddia ediyordu. Şimdilik düşüş yönlü pozisyon alanların söylediği oldu. Peki BTC ve ETH için yatırımcılar hangi seviyelere odaklanmalı? Poppe ikisi için de alım yapacağı fiyatları açıkladı. Bu arada Poppe, BTC fiyatının 25.000 dolar seviyesini görmeden önce bir düzeltme yaşayacağını söylüyordu.

Ethereum hala önemli bir destek üzerinde. Eğer sıçrama yaparsak, short yönlü pozisyonlar için 1.600 dolar civarıyla ilgilenirim. 1.450 dolar seviyesi alım için iyi görünüyor”.

Bitcoin içinse şunları söyledi;

“Bitcoin için satın almak istediğim seviyeler daha düşük.”

Analistin grafikte işaretlediği bölge 21.258 dolar ile 21.410 dolar aralığıdır.

Akşam gelecek olan kazanç raporları volatilitenin artmasını sağlayacak. Üstelik önümüzdeki hafta yapılacak Fed toplantısı fiyat üzerindeki baskıyı artıracak gibi görünüyor.

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