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Dünyanın En Özgür Ekonomisinden Bankalara Bitcoin ve Altcoin Uyarısı: Onlarla İyi Geçinin!

Hong Kong'un düzenleyici kurumlarından Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), bölgedeki bankaların banka hesabı açma konusunda uygun şekilde lisans almış kripto para şirketleriyle birlikte çalışmasını beklediğine dönük açıklamada bulundu.
10:29
28 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

2022 yılında üst üste 26’ncı kez dünyanın en özgür ekonomisi olarak gösterilen Hong Kong’un düzenleyici kurumlarından Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), bölgedeki bankaların banka hesabı açma konusunda uygun şekilde lisans almış kripto para şirketleriyle birlikte çalışmasını beklediğine dönük açıklamada bulundu. Açıklama, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (SCF) Mayıs ayında kripto para borsaları için yeni lisanslama yönergelerini açıklayacağının sinyalini vermesinin ardından geldi.

HKMA: Bankalarla Görüşmeler Yaptık

Hong Kong’daki düzenleyiciler, şehri bir kripto endüstrisi merkezi olarak konumlandırmaya dönük çok yönlü bir çabanın parçası olarak bankaları kripto para şirketlerine çok ihtiyaç duydukları hizmetleri sağlamaya davet etti.

HKMA, 27 Nisan’da yayımladığı ve düzenleyicinin genel müdür yardımcısı olan Arthur Yuen tarafından kaleme alınan bir blog yazısında, düzenlenmiş sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VASP’ler) makul bir süreçle başarılı bir şekilde banka hesabı başvurusunda bulunabilmelerinin sağlanmasını beklediklerini belirtti. Yuen, blog yazısında “Son aylarda bankalarla görüşmeler yaptık ve onlara Hong Kong’daki bankaların sanal varlıklarla (VA) ilgili kuruluşlara bankacılık hizmeti vermesini yasaklayan herhangi bir yasal ve düzenleyici şart olmadığını hatırlattık.” dedi.

Bloomberg’in haberine göre HKMA aynı gün ilgili taraflara gönderdiği genelgede, bankaların lisans almayı başarmış kripto para şirketlerinin banka hesaplarına olan meşru ihtiyaçları konusunda destek vermesi gerektiğini belirtti. Bu, SCF’nin Mayıs ayında kripto para borsaları için yeni lisanslama yönergelerini açıklayacağının sinyalini vermesinin ardından geldi.

Tüm bu gelişmeler, diğer büyük finans merkezlerindeki düzenleyicilerin kripto para sektörünü baskılayarak ezmeye çalışmasına rağmen Hong Kong’un kripto para dostu bir yargı bölgesi olma çabasının bir parçası. Son dönemde ABD’deki düzenleyicilerin kısmen Signature Bank ve Silvergate Banks gibi bu alandaki girişimlerle yakın iş birliği içinde olan bankaları kapatarak kripto para endüstrisi üzerinde baskı kurmakla meşgul. Avrupa’da ise bir lobi grubu olan CryptoUK geçen ay hükümete mektup göndererek İngiliz bankalarının kripto para borsalarına yapılan para transferleri engellemelerinden şikayetçi oldu.

Hong Kong’daki Kripto Para Ticareti

20 Şubat’ta Hong Kong’un bireysel kripto para ticareti üzerindeki yasağı kaldırmayı planladığına dönük haber akışı kripto para dünyasını heyecanlandırmıştı. SFC o dönem yatırımcıların korunması ve piyasanın gelişimi arasında daha iyi bir denge kurmak istediğini açıklamıştı. Yaşanan tüm bu gelişmeler, Hong Kong’daki kripto para ticaretinin çok yakın bir gelecekte artacağı ve sektörü destekleyecek noktaya ulaşacağını gösteriyor.

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