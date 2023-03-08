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Kral kripto para birimi 22.300 dolar desteğini kaybetti ve 21.800 desteğini test ediyor. Yoğun gündem Bitcoin alıcılarını zayıflattı. Yatırımcılar tedirgin ve makro ekonomik gelişmeler satış baskısının bir süre daha devam edebileceğini gösteriyor. Diğer taraftan bazı altcoinler özelinde daha büyük satış sinyalleri geliyor. Peki yatırımcıları neler bekliyor?

Cardano (ADA)

Cardano’nun dört aylık varlıkları hareket halinde ve ADA piyasada büyük bir darbe alırken orta vadeli yatırımcıların kar satışı yaptığı görülüyor. ADA’nın fiyatı son 21 günde değerinin %22’sini kaybederek piyasadaki en kötü performans gösteren varlıklardan biri oldu. Bu da kârlılığının azalmasına yol açarak panik satışlarını beraberinde getirdi. Cardano son haftalarda ivme kazanmakta zorlanıyor. Varlığın değeri, spekülatif değer eksikliğinin ana sorunu olmasıyla birlikte düşüş eğilimindedir. Ethereum ve hatta Solana gibi varlıklar kadar spekülatif hacim yaratamadı.

Ocak ve Şubat ayı rallilerinde birçok altcoinin gerisinde kalan Cardano (ADA) Coin düşüşte daha büyük kayıplar yaşıyor. Yatırımcılar hem yükselişte ciddi bir kazanç elde edemedi hem de düşüşte daha büyük kayıplar yaşadılar. Dört aylık ADA varlıklarının hareketi, varlığı orta vadede elinde tutan yatırımcıların artık kar elde ettiğini gösteriyor. Yatırımcılar piyasanın yüksek volatilitesinden faydalanmaya çalıştığı için bu kripto para piyasasında sık görülen bir durumdur.

ADA Coin Yorum

Orta vadeli yatırımcılardan gelen satış baskısı, ADA’nın halihazırda düşen değeri üzerinde daha fazla baskı yarattı. Bu durum varlığın fiyatının daha da düşmesine yol açarak onu piyasadaki en kötü performans gösteren varlıklardan biri haline getirdi. Spekülatif değer eksikliği, varlığın herhangi bir yukarı yönlü ivme kazanmasını zorlaştırdı ve bu durum satış baskısıyla daha da kötüleşti. 11,2 milyar dolara gerileyen genel piyasa değeri de yatırımcılardaki tedirginliği artırıyor.

Son dönemde yaşanan sorunlara rağmen Cardano ağının henüz ortaya çıkarılmamış potansiyeli fiyatın boğa sezonunda ciddi artışlar yaşayabileceğini gösteriyor. Özellikle DJED stablecoinin başarıya ulaşması stablecoin ADA Coin ile teminatlandırıldığı için talepte ciddi bir büyüme tetikleyebilir. Aşırı teminatlandırılmış stablecoin DJED eğer 1 milyar dolar piyasa değerine ulaşırsa 4 milyar dolarlık ADA Coin talebi oluşacak. Bu durum 2021 boğasında LUNA’nın yaşadığı artış döngüsüne benzer bir hareketi tetikleyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.