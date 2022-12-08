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  •   Dikkat! Dogecoin’de Güncel Veriler Açıklandı! Analistten Kritik Açıklama!

Dikkat! Dogecoin’de Güncel Veriler Açıklandı! Analistten Kritik Açıklama!

Dogecoin (DOGE) son zamanlarda bekleneni veremezken, güncel raporlar ve analist yorumlar kritik önem teşkil ediyor. 
13:30
8 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dogecoin (DOGE) son zamanlarda bekleneni veremezken, güncel raporlar ve analist yorumlar kritik önem teşkil ediyor.

DOGE’de Kritik Metrikler Alarm Veriyor!

Dogecoin yatırımcın odak noktası olmaya devam ederken, Elon Musk ve Twitter’daki gelişmeler yakından takip ediliyor. Dogecoin, Ekim ayı boyunca inanılmaz başarılara imza attı. DOGE bu süreçte  %140’ın üzerinde artışla birkaç ayın en yüksek seviyesi olan 0,158 dolara ulaştı. Ancak, meme coin bu seviyeden %40 oranında düştü. Güncel verilere göre, DOGE‘da son 24 saatte yaklaşık 3,7 milyon dolar değerinde tasfiye gerçekleşti. Bu durum, da ayıların şu anda üstünlüğe sahip olduğunu gösteriyor. Vadeli işlem piyasası genel olarak düşüş eğilimi gösterdi. Açık pozisyon, %7,80 düşerek 367 milyon dolara geriledi. Buna ek olarak, Binance’teki fonlama oranı da negatife döndü. DOGE şu anda son 24 saatte % 2 artış ve geçen hafta %10,1 düşüşle an itibariyle  0,0964 dolardan işlem görüyor.

Dogecoin 1 günlük ve 7 günlük MVRV metrikleri de kayıplar açısından alarm veriyor. Kısa vadeli yatırımcılar zarar ederken, satış baskısı artmaya başlayabilir. Bu durum,  fiyatı daha da aşağı çekebilir. DOGE için günlük aktif adresler artıyor. Bu, çoğunlukla yatırımcıların satış yapmasına bağlanabilir. IntoTheBlock raporu,  DOGE’de bir sonraki desteğin 757.630 adresin 8.88 milyar DOGE’ye sahip olduğu 0.086 dolar seviyesinde olduğunu gösteriyor. Bu seviyenin altına düşüş, DOGE fiyatının daha da ivme kaybetmesine neden olabilir.

1 Dolar Hedefi, Gerçekçi mi?

ABD merkezli  yatırım şirketi The Motley Fool analistlerinden Anthony Di Pizio’ya göre, Dogecoin  1 dolara ulaşırsa, dolaşımdaki tüm token’ların toplam değeri 139 milyar doları aşacak. Bu, 10 kattan fazla bir artış anlamına geliyor. DOGE‘un 1 dolara ulaşması, SHIB’in 1 dolara ulaşmasından daha olası. SHIB, 1 dolara ulaşırsa piyasa değeri 589 trilyon dolar değerinde olacak. Dogecoin’in, bireyler ve işletmelerin mem coin’i bir ödeme mekanizması olarak benimsemeden 1 dolara yükselmesi imkansız.

DOGE‘un spekülatif bir varlık olmaktan, insanların harcayabileceği bir varlık haline gelmesi gerekiyor. Elon Musk, son derece başarılı şirketlerden oluşan bir portföye sahip olmasına rağmen bunu tek başına başaramaz. Enflasyon düşmeye devam ederse ve faiz oranları yükselmeyi durdurursa, ekonomi önümüzdeki yıl kripto para piyasaları için daha elverişli bir ortam sunabilir. Ancak, yine de sonuç olarak DOGE’un önümüzdeki yıllarsa 1 dolara ulaşması pek mümkün görünmüyor.

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