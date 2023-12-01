KRİPTO PARA BORSALARI

Dogecoin ve BTC İçin Hayati Önem Taşıyan Elon Musk’a Destek Kripto Para Borsası CEO’sundan Geldi!

Özet

  • Elon Musk, New York Times'ın DealBook Zirvesi'nde Twitter'ın kontrolünün ABD hükümetine "boyun eğdiğini" iddia etti.
  • Musk, Disney'in CEO'su Bob Iger'a karşı çıkarak şirketi eleştirdi.
  • Powell'a göre Musk, milyarderler var olmamalı" görüşüne karşı güçlü bir duruş sergiledi.
Alican Ülker
Alican Ülker

Dogecoin‘in en büyük destekçisi konumunda bulunan ve X, Tesla ve SpaceX’in CEO’su olan Elon Musk, kendisini bir anda tartışma ortamının merkezinde buldu. Girişimci, New York Times’ın ev sahipliği yaptığı DealBook Zirvesi sırasında bazı açıklamalarda bulunmuştu.

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Elon Musk Destekleniyor Mu?Musk Disney’i Hedef Aldı

Elon Musk Destekleniyor Mu?

Röportajı takip eden kripto borsası Kraken’in kurucu ortağı ve eski CEO’su Jesse Powell konu hakkında izlenimlerini paylaştı. Powell, özellikle Elon Musk’ın sosyal medya platformu X’i yönetimi konusunda görüş belirtti.

Geçmişte ABD’de halka açık bir şirket olarak faaliyet gösteren X (Twitter), Musk tarafından “ifade özgürlüğünü kurtarma” girişimi olarak sunulan milyar dolarlık bir anlaşmanın ardından satın alındı. DealBook Zirvesi sırasında açıklama yapan Musk, platformun ABD hükümetine “boyun eğdirildiği” yönünde açıklama yaptı.

Dahası, Elon Musk bu sözde kontrolün ABD Anayasasını ve Birinci Değişikliğini ihlal ettiğini belirtti. Musk şöyle dedi:

Tüm Twitter’ın temelde hükümetin bir çorap kuklası olma derecesi gülünçtü. Öyle görünüyor ki, hükümetin tüm Twitter üzerinde ne kadar kontrolü olduğu ve artık olmadığı açısından birinci değişikliğin ciddi bir ihlali söz konusudur.

Kraken Kurucu Ortağı Musk’a destek verdi. Sosyal medya platformunun mevcut CEO’su, ifade özgürlüğünü “korumak” için politikalarında değişiklikler yapıyor. Powell, X adresi aracılığıyla şunları söyledi:

Twitter “milyarderler var olmamalı” görüşüne karşı son derece güçlü bir duruş sergiliyor. Aslında, 44 milyar dolar değerinde en az bir kişiyi korumamız gerektiğini kanıtlıyor.

Diğer kripto topluluğu üyeleri Powell ve onun Elon Musk’ı savunmasına katıldı. Bu kişiler Musk’ın özgürlüğü “korumadaki” rolünü kabul etti; ancak diğerleri, bireylerin ve kuruluşların gücü yoğunlaştırmasının engellenmesi gerektiğine işaret etti.

Musk Disney’i Hedef Aldı

Musk aynı röportaj sırasında platformun karşı karşıya kaldığı reklam sorunlarını da dile getirdi. Apple, IBM ve Disney gibi büyük isimler, şirketin geçmişte yapılan paylaşımlara kayıtsız kaldığı iddiasına bağlı olarak X’teki pazarlama kampanyalarını durdurma kararı almıştı.

Doğrudan Disney’in CEO’su Bob Iger ile konuşan Musk çok sert ifadelerle şirket hakkında eleştirilerde bulundu. Disney’in yayın akışı (Disney+), platformda kayıtlı bulunan kullanıcıların sayısında bir düşüş olduğunu iddia ederken, bu durum Musk’ın takipçilerinin bir başka destek sunduğunu ortaya koydu.

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Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
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