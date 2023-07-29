Düzeltme aşamalarını uzatan Bitcoin (BTC) ve Ethereum‘un (ETH) aksine Dogecoin (DOGE) fiyatı toparlanma rallisini daha yüksek grafik seviyelerine taşıyor. Peki en büyük memecoin için sırada ne var? İşte DOGE fiyat analizi.

Dogecoin Fiyat Analizi

Son altı haftada değerini yüzde 45 oranında artıran DOGE, yazım sırasında son 24 saatte yüzde 1,04 yükselişle 0,07805 dolardan işlem görüyor. Buna ek olarak, en büyük memecoin 25 Temmuz’da yaptığı kayda değer çıkışla 0,075 dolar direncinden büyük bir kırılma yaptı.

Şu anda Dogecoin fiyatındaki devam eden toparlanma rallisi, günlük zaman dilimindeki 0,075 dolar direncinden gelen yükselişle sağlanıyor. Buradaki yüksek hacimli kırılma mumu alıcıların daha yüksek seviyelere doğru bir yolculuk olması konusundaki güçlü inancı yansıtıyor. 0,083 dolardaki en yakından bariyere ulaşılmasının ardından fiyatın düşmeye başlamış olmasıyla dirençten desteğe dönüşen 0,075 yeniden test edilmiş oldu.

Fiyat alıcıların bu seviyeyi güçlü bir şekilde savunmasıyla yeniden sıçradı ve alım baskının devam etmesi halinde toparlanmanın yüzde 22’lik ek yükselişle 0,095 dolar bariyerine kadar devam etmesi beklenebilir.

0,072 Dolar Desteği Kaybedilmemeli

Kripto para piyasasının geneline bakıldığında görülen yatırımcı duyarlılığı, Dogecoin fiyatına aşağı yönlü bir baskı yapacak olursa altcoin’de 0,072 dolar üzerinde bir konsolidasyona geçilmesi veya bu seviyenin altına bir düşüş görülebilir. Bu seviyeye karşılık gelen ve mevcut toparlanmanın ortasında alıcılara dinamik destek sunan yükselen trend çizgisi bozulana kadar DOGE’daki yükseliş trendinin devam etmesi beklenebilir.

Bununla birlikte Dogecoin’in fiyat grafiğindeki Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ve Yönlü Hareket Endeksi şu an için yükseliş sinyali sunuyor. DOGE fiyatındaki son kırılımla yatırımcılara ek bir avantaj sunan 200 günlük EMA geçilerek desteğe dönüştürülmüş oldu. EMA’yla birlikte Yönlü Fiyat Endeksi de DI+ (mavi) ve DI- (turuncu) eğimi arasında pozitif bir geçiş durumunda önemli bir boşluk oluşmuş durumda. Bu yatırımcılar arasında güçlü bir momentum olduğunu gösteriyor.