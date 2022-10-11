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  •   Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu’da (SHIB) Son Durum! Yükseliş Ufukta Mı?

Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu’da (SHIB) Son Durum! Yükseliş Ufukta Mı?

Piyasanın popüler meme token'ları Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu'nun (SHIB) fiyat hareketinde son durum ne? Yükseliş gelecek mi?
21:45
11 Ekim 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarının yaşanan belirsizlikle mücadelesi devam ederken, Bitcoin (BTC) yatırımcılar adına psikolojik bir seviye olan 19.000 dolar bandının üzerinde tutunmaya çalışıyor. Lider kripto para biriminde durum böyle iken popüler meme token’lar olan Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu’da (SHIB) son durum ne?

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin 8 Ekim tarihinde 20 günlük EMA seviyesi olan 0,06 doların altına geriledi ve kapandı. Boğalar kripto para biriminin fiyatını 9 Ekim tarihinde 50 günlük SMA seviyesi olan 0,06 doların üzerine geri itmeyi çalıştı ama başaramadı. Meme token’da etkili olan satış dalgası 10 Ekim tarihinde yeniden başladı ve ayıların DOGE fiyatını 0,06 dolar civarında bulunan desteğin altına indirmeye çalışması öngörülebilir. Alıcılar belirtilen destek alanını 19 Eylül’de ve 21 Eylül tarihlerinde başarıyla savundu. Bu nedenle, boğaların belirtilen seviyeye yaşanan olası bir düşüşte kripto para birimini düşük fiyattan alması muhtemel.

Dogecoin’in fiyatı mevcut seviyeden veya destekten geri dönerse, boğalar DOGE/USDT paritesini 0,07 dolardan genel dirence itmeye çalışabilir. Bir sonraki büyük trend hareketi 0,07 doların üzerinde veya 0,05 doların altında bir kırılma ile başlayabilir.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu 6 Ekim tarihinde 20 günlük EMA seviyesi olan 0,00011 doların altına düştü ve kapandı. Alıcılar 9 ve 10 Ekim tarihinde kripto para biriminin fiyatını 20 günlük EMA’nın üzerine geri çekmeye çalıştı ancak ayıların belirtilen seviyeyi savunduğu söylenebilir. SHIB/USDT paritesi, 0.000011 ile 0.000010 dolar arasındaki bölgede güçlü bir desteğe sahip olduğu belirtiliyor. Fiyat bu bölgeden geri dönerse, boğalar pariteyi tekrar hareketli ortalamaların üzerine çıkarmaya çalışabilir.

Bununla birlikte 50 günlük SMA seviyesi olan 0.0000012 doların üzerinde bir kırılma ve kapanış, toparlanmanın hız kazanabileceğini düşündürebilir. Ardından parite 0.000014 dolara kadar yükselebilir. Ayılar SHIB’in fiyatını 0,000010 dolardan psikolojik desteğin altına düşürmeyi zor bulabilir, ancak bunu başarırlarsa parite 0,000007 dolara kadar düşebilir.

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