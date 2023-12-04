Dogecoin (DOGE) Hype’ı Azaldıkça, Piyasada Bir Kripto Para Birimi Dikkat Mi Çekiyor? 

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Dogecoin (DOGE), DOGE-1 uydusunun fırlatılması için ABD düzenleyici otoritesinden yeşil ışık aldı. Bununla birlikte, yeni bir meme kripto para, iddialara göre önümüzdeki aylarda %150 fiyat artışı uzman tahminleri ile dikkat çekiyor olabilir.

DOGE-1 Uydusu NTIA’dan Onay Alırken DOGE Yükseliyor

29 Kasım 2023 tarihinde Geometric Energy Corporation CEO’su Samuel Reid, X’te önemli bir gelişmeyi paylaşarak Dogecoin (DOGE) tarafından finanse edilen planlı bir ay görevinin Ulusal Telekomünikasyon ve Bilgi İdaresi’nden (NTIA) önemli bir düzenleyici onay aldığını açıkladı.

Bununla birlikte, ilerlemeden önce Federal İletişim Komisyonu’ndan (FCC) onay bekliyor.

Geometric Energy Corporation tarafından geliştirilen DOGE-1 uydusu, Mayıs 2021’de duyurulan bir proje ve SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılacak. Özellikle DOGE-1, önümüzdeki aylar için planlanan Dogecoin ile ilgili iki görevden birini temsil ediyor.

Bu habere cevaben, Dogecoin’in yerel tokenı olan DOGE’nin fiyatı %2,9’luk bir artış yaşayarak 29 Kasım’da 0,07979 dolardan 30 Kasım’da 0,08212 dolara yükseldi. Peki, DOGE yatırım yapmak için en iyi kripto mu?

İddialara göre DOGE’nin geleceğine bakan uzmanlar, fiyatında %76 oranında potansiyel bir artış öngörerek 2024 yılı sonunda 0,1446 dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Bu iyimser görünüm, Dogecoin topluluğu tarafından yaklaşan bir ralli ve heyecan verici gelişmelerle ilgili spekülasyonlara atfediliyor.

Bununla birlikte, düşüş eğilimlerinin piyasaya hakim olduğu daha temkinli bir senaryoda, DOGE fiyatı 2024 yılında 0,0908 doların altında kalabilir.

Rebel Satoshi: %150 Kazanç Sağlayabilir Mi?

Dogecoin hype’ının yavaşlamasının ardından, piyasada trend belirleyici olmaya aday olduğu iddia edilen yeni bir kripto para birimi dikkat çeken ICO seçimi olarak ilgi odağı haline geliyor olabilir – Rebel Satoshi (RBLZ).

Ekibin açıklamasına göre bir meme coin’den daha fazlası olan Rebel Satoshi, yalnızca yerleşik normlara karşı eğlenceli bir durum değil, aynı zamanda yatırımcılar için %150 kazanç vaadi sunarak geleceğin meme coin’i olarak ortaya çıkmayı hedefliyor. Dahası, bu iddialı proje 100 milyon dolarlık bir piyasa değeri hedefliyor.

Rebel Satoshi platformunun yerel tokenı olan $RBLZ, ERC-20 standardında bir token. RBLZ, stake ödülleri, deflasyon mekanizmaları ve 9.999 nadir NFT vaadi gibi çok sayıda özel avantaj sunuyor. Ortada bu kadar çok şey varken, iddialara göre yatırımcılar Rebel Satoshi’ye ilgi gösteriyor.

Rebel Satoshi‘nin Early Bird Round’u, ekibin açıklamasına göre yalnızca üç hafta içinde tükenerek ve 25 milyon $RBLZ token dağıtarak büyük bir başarı elde etti. Early Bird Round’da 0,010$’dan satılan $RBLZ, Rebels Round 1’de %29 artışla 0,013$’a ulaştı.

Piyasa analistleri iddialara göre $RBLZ’nin satış öncesi performansını yakından izliyor ve gelişmekte olan ICO için %150’lik bir fiyat artışı öngörüyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.