Bitcoin Fiyatını Uçurabilecek Fikre Dev Destek! Cathie Wood ve John Deaton’ın Takibine Girdi!

Bir ABD Uzay Kuvvetleri subayı, PoW sistemlerinin ulusal stratejik öneminin araştırılması önerisinde bulundu. Bu doğrultuda ABD Savunma Bakanlığı’na (DOD) siber saldırıları önlemeye yönelik Bitcoin‘i bir dengeleme stratejisi olarak benimsemesi yönünde de tavsiyede bulundu. Bu durum piyasa katılımcılarının dikkatini çekmekle kalmadı. Aynı zamanda piyasanın önemli oyuncularından olan Ark Invest CEO’su Cathie Wood ve XRP‘nin önemli avukatı John Deaton gibi uzmanların büyük ilgisini çekti.

ABD Savunma Bakanlığı ve Bitcoin

ABD Uzay Kuvvetleri Binbaşısı Jason Lowery, ABD Savunma Bakanlığı (DoD) İnovasyon Konseyi’ne bir tavsiye mektubu yazdı. Mektupta Bitcoin’in önemini finans alanının çok ötesine taşıyabilecek, savunma ve siber güvenlik alanlarında yenilikleri tetikleyebilecek bir görüş ortaya koydu.

Lowery, Bitcoin ve benzeri iş ispatı (PoW) protokollerinin gelecekte büyük stratejik öneme sahip olabileceğini belirtiyor. Bu doğrultuda hükümeti potansiyel uygulamalarını daha derinlemesine araştırmaya davet etti. Onun görüşüne göre Bitcoin ve sahip olduğu teknoloji “dengeleme stratejileri” için geleceğe yönelik bir araç olarak hizmet verebilir.

Kripto piyasası da dahil olmak üzere küresel piyasalar, ABD Savunma Bakanlığı tarafından Bitcoin’in benimsenmesi yönündeki fikirlere olumlu geri dönüşler verdi. Uzmanlar Bitcoin’in daha geniş kullanım alanlarına dikkat çekerek varlığın önemini vurgualdı.

Ark Invest CEO’su Cathie Wood, Savunma Bakanlığı’nın Bitcoin’i bir ‘dengeleme stratejisi’ olarak benimsemesinin siber savaş ve savunma alanında sahip olduğu potansiyele vurgu yaptı. Açıklaması ise şu şekilde oldu:

Bitcoin için önemli bir kavram kanıtı!

Kripto topluluğunun en önemli figürlerinden bir tanesi ve 75.000 XRP yatırımcısını temsil eden avukat John Deaton da ABD Uzay Kuvvetleri Binbaşısı Jason Lowery’nin ABD Savunma Bakanlığı’nı (DoD) Bitcoin adaptasyonuna çağırmasına olumlu bir tepki verdi. Bitcoin ve diğer PoW kripto para birimleri için yükseliş tetikleyici olabileceğini vurgualdı.

BTC Fiyatı 41000 Dolar Oldu

Bitcoin (BTC) fiyatı pazar akşamı başladığı yükselişi pazartesi sabahı da sürdürdü ve güçlü işlem hacimleri eşliğinde 41.000 dolar psikolojik seviyesini aştı. Bitcoin fiyatının Aralık ayında 45.000 dolara ulaşacağı yönünde yorumlar bulunuyordu.

BTC fiyatı son 24 saat içinde %5’in üzerinde fiyat artışına ev sahipliği yaptı. Yazım saati itibariyle BTC fiyatı 41.470 dolar seviyesinde bulunuyor. 24 saat içerisinde gördüğü en yüksek ve en düşük fiyat seviyeleri ise 39.386 ve 41.700 dolar oldu. Ayrıca, işlem hacmi ise son 24 saat içerisinde gözle görülür bir biçimde, %40 artarak artışla ilgisinde bir artışa işaret etti.