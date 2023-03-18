Daha önce küresel ekonominin gerileyeceğini düşündüğünü açıklayan ve Fed'e acilen faiz indirme çağrısında bulunan Elon Musk, bu çağrısını yineledi. Musk, paylaştığı tweet'te Fed'e faizi acilen indirme çağrısı yaptı.

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Daha önce küresel ekonominin gerileyeceğini düşündüğünü açıklayan ve Fed’e acilen faiz indirme çağrısında bulunan Elon Musk, bu çağrısını yineledi. Musk, paylaştığı tweet’te Fed’e faizi acilen indirme çağrısı yaptı.

Fed İçin “Gecikmeli Veri” Vurgusu

En büyük köpek temalı kripto para Dogecoin‘in (DOGE) en ateşli savunucularından birisi olan Twitter, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Twitter’da bir kullanıcının attığı tweet’e yanıt verdi ve “Fed, çok yüksek gecikmeli verilerle çalışıyor. Faizin derhal indirilmesi gerekiyor.” dedi.

Musk’ın yanıt verdiği tweet’te ödemeler devi PayPal‘ın eski yöneticilerinden David Sacks’ın yakın zaman önce yaptığı açıklamalardan bir kesit videosu yer aldığı görülüyor. Sacks, videoda yaptığı değerlendirmede yaklaşık bir hafta içinde beş bankanın iflas ettiğini, bunun açıkça birtakım olayların dayandığı neden ya da nedenlerin yol açtığı bir sonuç olduğunu belirttiği görülüyor.

Sacks’ın da dikkat çektiği gibi yaklaşık bir hafta içinde Silvergate Bank, Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic Bank ve Credit Suisse‘un olmak üzere beş büyük banka iflas etti. Bankaların iflası küresel piyasaları sarsarken, müşterilerin toplu olarak paralarını bankadan çekmesi durumu olan bir bank run’ın yaşanacağı korkusuyla yatırımcıları altın, gümüş, Bitcoin (BTC) ve altcoin’lere yöneltti.

Bundan Önce de Faiz İndirme Çağrısında Bulunmuştu

Musk, 2022’nin son döneminde de benzer çağrılarda bulunmuş, Fed’in enflasyonu düşürme çabalarının durumu daha kötü hale getirebileceğinden endişe duyduğunu belirterek acilen faiz indirme çağrısı yapmıştı. Kasım 2022’de Twitter’da bir kullanıcı ile olan yazışmasında, “Trend endişe verici. Fed’in faizi hemen indirmesi gerekiyor. Fed, ekonomide büyük bir gerileme yaşanması ihtimalinin artmasına neden oluyor” demişti.

Ünlü milyarderin bu tweet’ine yanıt veren finansal analiz hizmetler şirketi NorthmanTrader’ın kurucusu Sven Henrich, “Fed, enflasyonu yanlış okuyarak uzun süre çok rahat davrandı. Şimdi ise, sonradan gelecek etkileri hesaplamadan faizi agresif bir şekilde yükseltiyor. Verdikleri hasarın farkına vardıklarında çok geç olacak.” demiş, Musk ise “Kesinlikle” diyerek bu ifadeleri onaylamıştı.