Tepe noktasından büyük bir düşüş gerçekleştiren dogecoin yükselişe göz kırpıyor gibi görünüyor. Uzmanlar ise konu hakkında görüşlerini belirttiler.

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Dogecoin fiyatı önümüzdeki birkaç ay içinde daha iyi performans gösterebilir gibi duruyor. bu açıklamalar Uzmanlar yaptıkları araştırmalar sonucunda bu durumun sebebini açıkladılar. Yaptıkları bu açıklamar sonucunda yatırımcısına umut ışığı olmuş olabilirler.

Dogecoin Fiyatı Umut Verici Görünüyor

Dogecoin fiyatı, Haziran ayının ticaret seansının üçüncü haftasına başlamak için çok iyimser görünüyor. Kötü şöhretli meme tokeni, 10 Haziran’da ihlal edilen Elliot dalga trend kanalının yeniden testini 0,05 dolar seviyesinde gördü. Tanışmayı, bölge içinde kayda değer bir yan fiyat hareketi izledi. 21 Haziran Salı günü, boğalar, risk almaya istekli anlayışlı tüccarlar için bir giriş olabilecek konsolidasyon bölgesinin üzerinde bir ani artış üretti.

Makro perspektiften bakıldığında, Dogecoin fiyatı 0,1 dolara ulaşma hızında görünüyor. Hacim paterni azaldı, görünür Göreceli Güç Endeksi farklılığı var ve trend kanalı ihlal edildi. Bazı Elliot Wave uygulayıcıları, 5. dalga fiyat hareketinin genellikle 1. dalga fiyat hareketini zaman, momentum veya her ikisinde de tekrarladığını söyler. Bu fikir DOGE fiyatına uygulanırsa, kötü şöhretli köpek tokeni bu yılın Ekim ayına kadar 0,1 dolara bir göz atabilir.

Beklenti Ne Yönde?

Yine de, bu tezi okuyan herkes, DOGE kripto parasının makro sayısını geçersiz kılmadan hala daha düşük hedeflere gidebileceğini ve hatta özellikle de 0,02 ABD doları fiyat seviyesine düşebileceğinin farkında olmalı. Bu ikili senaryo akılda tutulmalı ve yatırımcılara, daha fazla düşüş olması durumunda maliyet esasını düşürmeleri için DOGE’nin ortalama dolar maliyeti yaklaşımına izin vermeli. Yatırımcılar, bunu yaparak zararlarını minimuma indirebilirler.

Tüm makro sayısının geçersiz kılınması, 0,00560 ABD dolarının ihlal edilmemesine bağlıdır. Bu dalga 1 fiyat seviyesine dokunulsaydı, tüm hareket geçersiz olurdu. Dogecoin, mevcut DOGE fiyatından %100’ün üzerinde bir düşüşle sonuçlanan 0,001 ABD doları ve daha düşük seviyelerine feci bir düşüş görecekti.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.