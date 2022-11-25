Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Dikkat! Ünlü Platform Açıkladı: LUNC Yıl Sonunda Bu Seviyelerde Olabilir!

Dikkat! Ünlü Platform Açıkladı: LUNC Yıl Sonunda Bu Seviyelerde Olabilir!

Terra Classic (LUNC) yeniden diriliş projesi ile ivme kazanmaya çalışırken, LUNC'un Aralık sonunda bu seviyeye ulaşması bekleniyor. 
14:40
25 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terra Classic (LUNC) yeniden diriliş projesi ile ivme kazanmaya çalışırken, LUNC’un Aralık sonunda bu seviyeye ulaşması bekleniyor.

CoinMarketCap: LUNC, Aralık’ta Artış Kaydedecek!

Kripto para piyasası Terra, FTX ve FED krizlerini atlatmaya çalışırken, Kasım ayı oldukça çalkantılı geçti. Bitcoin (BTC) bekleneni veremezken, LUNC ve SHIB gibi sürpriz ralliler yapabilecek coin’ler yatırımcının odak noktası olmaya devam ediyor. Piyasadaki karamsarlığa rağmen, CoinMarketCap’teki kripto para topluluğu, Terra Classic için iyimser bir tablo çiziyor. Topluluk, 31 Aralık’ta LUNC’un 0,0002582 dolardan işlem göreceğini iddia ediyor. Şimdiye kadar ankette 1.356 katılımcı oy kullandı. Bu, % 64’lük bir artış anlamına geliyor. LUNC, an itibariyle 0.0001577 dolardan işlem görüyor. 22 Kasım’da 28 milyardan fazla LUNC yakıldı. Bu rakam, mevcut toplam arzın yaklaşık %0,4’ünü oluşturuyor. Ses getiren hamleler yapan LUNC topluluğu, yakım oranlarını artırmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyor.

Bunun da ötesinde, Terra  Vakfı (TGF),  Teklif 10946’yı  sundu. Kritik teklif, blok zincirinin yeniden canlanmasına katkıda bulunan geliştiriciler, doğrulayıcılar ve diğer topluluk üyeleri için ayrılan 750 milyon LUNC ile ekosisteme katkıda bulunanları  ödüllendirmeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz birkaç ayda, LUNC, genel olarak kripto para piyasasındaki düşüş trendini izlerken sürpriz ralliler de geldi. LUNC, son 24 saatte %3,04 ve önceki yedi güne göre %12,47 düşüşle an itibariyle 0,0001577 dolardan işlem görüyor. LUNC’un  piyasa değeri 942,03 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. LUNC, piyasa değerine  42. en büyük kripto para konumunda.

Casino Uygulaması, Hayata Geçti: Devasa Yakım!

Terra Classic geliştiricisi Rex Harriso geçen, FIFA Dünya Kupası için Terra Classic ağında yeni bir  Casino platformu başlatılacağını açıklamıştı. Yönetici, yeni uygulamanın nihai hedefinin LUNC yakımlarını artırmak olduğunu belirtmişti. Bağımsız Terra Classic geliştirme grubu TerraCVita, Rexzy’nin ifadelerinin doğru olduğunu teyit etmişti.

Dün yapılan açıklamaya göre, Casino uygulaması resmen hayata geçti. Daha önce bir tweet’te grup, popülarite kazanacak bir Casino uygulamasının  6 ayda 24 milyar Terra Luna Classic yakabileceğini iddia etmişti. Bu rakam,  neredeyse tüm topluluğun son altı ayda yakmayı başardığı rakam. Ekip yaptığı duyuruda “Merhaba TerraClassic topluluğu! Casino uygulaması hayata geçti! Kapılarımızın açık olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadesini kullandı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
İlgili Yazılar
Uzmanlar Açıkladı! İşte Aralık’ta İzlemeniz Gereken 5 Rollups Altcoin!
Uzmanlar Açıkladı! İşte Aralık’ta İzlemeniz Gereken 5 Rollups Altcoin!
Telegram Kripto Para Kazandıracak Müjdeyi Verdi! Altın Değerindeler!
Telegram Kripto Para Kazandıracak Müjdeyi Verdi! Altın Değerindeler!
Nam Salan Analist Orta Vadede 5x Yapacak Altcoin’i Paylaştı! Tarih Verdi!
Nam Salan Analist Orta Vadede 5x Yapacak Altcoin’i Paylaştı! Tarih Verdi!
SHIB’in Rakibi Meme Coin Meydan Okudu! Katrilyonlar Yanacak! İşte Kritik Tarih!
SHIB’in Rakibi Meme Coin Meydan Okudu! Katrilyonlar Yanacak! İşte Kritik Tarih!
4 Günde 320 Milyon Dolarlık Dönüş! Bu Altcoin’in Hacmi Fırladı!
4 Günde 320 Milyon Dolarlık Dönüş! Bu Altcoin’in Hacmi Fırladı!
Dikkat! Efsane Analist Açıkladı: DOGE ve 3 Altcoin Aralık’ta Sürpriz Yapabilir!
Dikkat! Efsane Analist Açıkladı: DOGE ve 3 Altcoin Aralık’ta Sürpriz Yapabilir!
Dikkat! SHIB’e 4 Büyük Müjde Geldi: SHIB Artık Havalara Uçacak!
Dikkat! SHIB’e 4 Büyük Müjde Geldi: SHIB Artık Havalara Uçacak!
Justin Sun’dan CZ’yi Kızdıracak Hareket! CZ Kendisine Yeni Hedef Mi Buldu?
Justin Sun’dan CZ’yi Kızdıracak Hareket! CZ Kendisine Yeni Hedef Mi Buldu?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Güncel NFT Haberleri
Kripto Para Dolandırıcılarına Dikkat! Bu Etkinliği Gözlerine Kestirdiler!
DeFi ve NFT Büyümesi Darbe Alırken; ADA Fiyatı, Sahipleri İçin Kısa Vadeli Bir Soluklanma Sağladı!
Opensea NFT Pazarında Analiz Nasıl Yapılır? Opensea Kullanımı 2
Opensea NFT Pazarında Al Sat İşlemleri Nasıl Yapılır? Opensea Kullanımı 3
Sosyal Medya Platformu Instagram’dan NFT Hamlesi; Influencerlar İle Anlaşıyor!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022