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Terra Classic (LUNC) yeniden diriliş projesi ile ivme kazanmaya çalışırken, LUNC’un Aralık sonunda bu seviyeye ulaşması bekleniyor.

CoinMarketCap: LUNC, Aralık’ta Artış Kaydedecek!

Kripto para piyasası Terra, FTX ve FED krizlerini atlatmaya çalışırken, Kasım ayı oldukça çalkantılı geçti. Bitcoin (BTC) bekleneni veremezken, LUNC ve SHIB gibi sürpriz ralliler yapabilecek coin’ler yatırımcının odak noktası olmaya devam ediyor. Piyasadaki karamsarlığa rağmen, CoinMarketCap’teki kripto para topluluğu, Terra Classic için iyimser bir tablo çiziyor. Topluluk, 31 Aralık’ta LUNC’un 0,0002582 dolardan işlem göreceğini iddia ediyor. Şimdiye kadar ankette 1.356 katılımcı oy kullandı. Bu, % 64’lük bir artış anlamına geliyor. LUNC, an itibariyle 0.0001577 dolardan işlem görüyor. 22 Kasım’da 28 milyardan fazla LUNC yakıldı. Bu rakam, mevcut toplam arzın yaklaşık %0,4’ünü oluşturuyor. Ses getiren hamleler yapan LUNC topluluğu, yakım oranlarını artırmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyor.

Bunun da ötesinde, Terra Vakfı (TGF), Teklif 10946’yı sundu. Kritik teklif, blok zincirinin yeniden canlanmasına katkıda bulunan geliştiriciler, doğrulayıcılar ve diğer topluluk üyeleri için ayrılan 750 milyon LUNC ile ekosisteme katkıda bulunanları ödüllendirmeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz birkaç ayda, LUNC, genel olarak kripto para piyasasındaki düşüş trendini izlerken sürpriz ralliler de geldi. LUNC, son 24 saatte %3,04 ve önceki yedi güne göre %12,47 düşüşle an itibariyle 0,0001577 dolardan işlem görüyor. LUNC’un piyasa değeri 942,03 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. LUNC, piyasa değerine 42. en büyük kripto para konumunda.

Casino Uygulaması, Hayata Geçti: Devasa Yakım!

Terra Classic geliştiricisi Rex Harriso geçen, FIFA Dünya Kupası için Terra Classic ağında yeni bir Casino platformu başlatılacağını açıklamıştı. Yönetici, yeni uygulamanın nihai hedefinin LUNC yakımlarını artırmak olduğunu belirtmişti. Bağımsız Terra Classic geliştirme grubu TerraCVita, Rexzy’nin ifadelerinin doğru olduğunu teyit etmişti.

Dün yapılan açıklamaya göre, Casino uygulaması resmen hayata geçti. Daha önce bir tweet’te grup, popülarite kazanacak bir Casino uygulamasının 6 ayda 24 milyar Terra Luna Classic yakabileceğini iddia etmişti. Bu rakam, neredeyse tüm topluluğun son altı ayda yakmayı başardığı rakam. Ekip yaptığı duyuruda “Merhaba TerraClassic topluluğu! Casino uygulaması hayata geçti! Kapılarımızın açık olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadesini kullandı.