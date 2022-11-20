Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Dikkat! Terra Classic (LUNC) Yatırımcılarına Resmi Uyarı Geldi! İşte Ayrıntılar!

Dikkat! Terra Classic (LUNC) Yatırımcılarına Resmi Uyarı Geldi! İşte Ayrıntılar!

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında büyük başarılara imza atarken, topluluktan LUNC yatırımcılarına kritik bir uyarı geldi. 
13:00
20 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında büyük başarılara imza atarken, topluluktan LUNC yatırımcılarına kritik bir uyarı geldi.

DAO Coin (IDC): Bu Projeden Uzak Durun!

Terra Classic ekosistemini yeniden canlandırmaya odaklanan Terra Rebels topluluğu, yatırımcıları piyasada dolaşan hayali bir token konusunda uyardı. Terra Rebels, Interchain DAO Coin (IDC) isimli token’ın sahte bir logo ve paylaşımlarla projenin arkasında Terra Rebels’in olduğunu iddda ederek yatırımcıları hedeflediğini bildirdi. Terra Rebels’e göre, rug pull veya honey pot amaçlı token şu anda Cosmos ağında ve diğer pazarlarda dolaşıyor. Terra Rebels, paylaştığı tweet’te topluluk üyelerine özellikle logo ve proje liderlerinin ismini kullanan bu sahte projeden uzak durmalarını istedi. Yapılan açıklamada ”“IDC, Terra Rebels odaklı bir proje değil. Topluluk olarak bir token’ımız bulunmuyor. Yatırımcıların bu projeden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Terra Rebels’in önde gelen yöneticilerinden ReXx de bu kritik uyarıyı paylaştı. ReXx, token projesini rug pull olarak nitelendirdi. Uzmanlara göre, böylesi projelerin arkasındaki ekipler, potansiyel yatırımcıları çekmek için genellikle farklı taktikler benimsiyor. Projelerine popüler kripto para birimlerinin adlarını vermek veya logosunu kullanmak, en bilinen yöntemlerinden. IDC‘nin arkasındaki ekip, token’ın maskotu olarak Terra Rebels logosunu kullanarak Terra Classic yatırımcılarını projeye çekmek istiyor. Piyasada IDC’yi gören Terra Classic yatırımcıları, logodan dolayı tokenin Terra Rebels ile bağlantılı olduğuna inanabilir. Bununla birlikte, geçmiş olaylar, rug pull olasılığı nedeniyle büyük kayıpların yaşandığına işaret ediyor.

LUNC Yakımları, İvme Kazanacak!

Terra Rebels, LUNC’un yeniden ivme kazanması için elinden geleni yapıyor. Ekip, Terra çöküşünün kurbanlarına umut kaynağı oldu. Bağımsız Terra Classic geliştirici grubu, Terra Classic arzının büyük bir kısmının yakılmasının LUNC ve USTC fiyatlarını artıracağına inanıyor. Tüm LUNC zincir üstü işlemleri için %0,2’lik bir vergi/yakım uygulamanın yanı sıra, Terra Rebels’in token yakımlarını hızlandırmak için başka yöntemlere de başvurdu.

Geçen ay Terra Rebels, LUNC yakımlarını hızlandırmak için Terra Classic ağında bir piyango oyunu başlattı. Oyuncular, oyuna katılmak için 5.000 LUNC değerinde bilet satın almalı. Kazanan havuzun %60’ını alırken, %26’sı ise yakılıyor. Terra Rebels ayrıca Terra Classic’e milyarlarca LUNC‘un yakılmasına yardımcı olacak bir DEX ve Casino getiriyor

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
İlgili Yazılar
Bugün Yüzde 6900 Artan Altcoin! Binance Borsasında İşlem Görüyor!
Bugün Yüzde 6900 Artan Altcoin! Binance Borsasında İşlem Görüyor!
Yüzde 2000 Arttı! SNM Coin Nedir, Ne İşe Yarar ve Neden Yükseliyor?
Yüzde 2000 Arttı! SNM Coin Nedir, Ne İşe Yarar ve Neden Yükseliyor?
Analistten Bu Altcoinde Düşüş Senaryosu: Yarısından Fazlasını Kaybedebilir!
Analistten Bu Altcoinde Düşüş Senaryosu: Yarısından Fazlasını Kaybedebilir!
Chiliz’de (CHZ) FIFA Heyecanı! On-Chain Verilerde Hareketlilik Artıyor!
Chiliz’de (CHZ) FIFA Heyecanı! On-Chain Verilerde Hareketlilik Artıyor!
Bu Güncelleme CHZ Yatırımcılarının İştahını Kabartacak: Kanatlanıp Uçabilir!
Bu Güncelleme CHZ Yatırımcılarının İştahını Kabartacak: Kanatlanıp Uçabilir!
2022 Çöküşünü Bilen İsim: Bitcoin ve Yatırımcıların Favori Altcoin’i İçin Sırada Bu Var!
2022 Çöküşünü Bilen İsim: Bitcoin ve Yatırımcıların Favori Altcoin’i İçin Sırada Bu Var!
Popüler Altcoin’in Kurucu Ortağından Dikkat Çeken Elon Musk Çıkışı: Ona Boyun Eğeceğim
Popüler Altcoin’in Kurucu Ortağından Dikkat Çeken Elon Musk Çıkışı: Ona Boyun Eğeceğim
Tron’da Son Durum: Ağ Aktivitesindeki Artış Ne Anlama Geliyor?
Tron’da Son Durum: Ağ Aktivitesindeki Artış Ne Anlama Geliyor?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Güncel NFT Haberleri
Gas Ücreti Nedir ve Niye Yükselir?
Sony’den Oyun Sektörüne Yeni Bir Hamle Geldi; PlayStation İçin NFT Patenti Alındı!
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Steve Jobs’un 200 Bin Dolara Satılan Sandaletleri; Nike’ın Blockchain Sektöründe Ses Getirecek Adımları!
Nike, Bu Kripto Projesiyle Ortaklığını Duyurdu! Fiyatı Hızla Artabilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022