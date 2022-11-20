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Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında büyük başarılara imza atarken, topluluktan LUNC yatırımcılarına kritik bir uyarı geldi.

DAO Coin (IDC): Bu Projeden Uzak Durun!

Terra Classic ekosistemini yeniden canlandırmaya odaklanan Terra Rebels topluluğu, yatırımcıları piyasada dolaşan hayali bir token konusunda uyardı. Terra Rebels, Interchain DAO Coin (IDC) isimli token’ın sahte bir logo ve paylaşımlarla projenin arkasında Terra Rebels’in olduğunu iddda ederek yatırımcıları hedeflediğini bildirdi. Terra Rebels’e göre, rug pull veya honey pot amaçlı token şu anda Cosmos ağında ve diğer pazarlarda dolaşıyor. Terra Rebels, paylaştığı tweet’te topluluk üyelerine özellikle logo ve proje liderlerinin ismini kullanan bu sahte projeden uzak durmalarını istedi. Yapılan açıklamada ”“IDC, Terra Rebels odaklı bir proje değil. Topluluk olarak bir token’ımız bulunmuyor. Yatırımcıların bu projeden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Terra Rebels’in önde gelen yöneticilerinden ReXx de bu kritik uyarıyı paylaştı. ReXx, token projesini rug pull olarak nitelendirdi. Uzmanlara göre, böylesi projelerin arkasındaki ekipler, potansiyel yatırımcıları çekmek için genellikle farklı taktikler benimsiyor. Projelerine popüler kripto para birimlerinin adlarını vermek veya logosunu kullanmak, en bilinen yöntemlerinden. IDC‘nin arkasındaki ekip, token’ın maskotu olarak Terra Rebels logosunu kullanarak Terra Classic yatırımcılarını projeye çekmek istiyor. Piyasada IDC’yi gören Terra Classic yatırımcıları, logodan dolayı tokenin Terra Rebels ile bağlantılı olduğuna inanabilir. Bununla birlikte, geçmiş olaylar, rug pull olasılığı nedeniyle büyük kayıpların yaşandığına işaret ediyor.

LUNC Yakımları, İvme Kazanacak!

Terra Rebels, LUNC’un yeniden ivme kazanması için elinden geleni yapıyor. Ekip, Terra çöküşünün kurbanlarına umut kaynağı oldu. Bağımsız Terra Classic geliştirici grubu, Terra Classic arzının büyük bir kısmının yakılmasının LUNC ve USTC fiyatlarını artıracağına inanıyor. Tüm LUNC zincir üstü işlemleri için %0,2’lik bir vergi/yakım uygulamanın yanı sıra, Terra Rebels’in token yakımlarını hızlandırmak için başka yöntemlere de başvurdu.

Geçen ay Terra Rebels, LUNC yakımlarını hızlandırmak için Terra Classic ağında bir piyango oyunu başlattı. Oyuncular, oyuna katılmak için 5.000 LUNC değerinde bilet satın almalı. Kazanan havuzun %60’ını alırken, %26’sı ise yakılıyor. Terra Rebels ayrıca Terra Classic’e milyarlarca LUNC‘un yakılmasına yardımcı olacak bir DEX ve Casino getiriyor