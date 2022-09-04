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Twitter’da ‘DefiIgnas’ ismini kullanan popüler bir analist, yenilikçi politikaları ve farklı yaklaşımları ile Merkeziyetsiz Finans (DeFi) sektörüne yeni bir boyut kazandıran 7 altcoin’i paylaştı.

Yenilikte Öncü: Olympus DAO ve Ampleforth

Kripto para piyası zor bir dönemden geçerken, DeFi sektörü de öncü adımlar atmaya devam ediyor. Analist, son yıllarda bu sektörde en plana çıkan bazı projelere dikkat çekti. Analistin listesindeki ilk altcoin Ampleforth (AMPL). Proje, AMPL satın alımına olan ilgi tarafından yönlendirilen ve arzın yeniden dengelenmesi için kendi kendini yöneten bir araç olan “elastik tedarik” mekanizmasını tanıttı. Stratejsitin listesindeki ikinci altcoin Olympus DAO (OHM). Analiste göre, proje eşşsiz ve ilginç bir oyun teorisi deneyimi sunarak, yatırımcıların tokenlerini stake etme fırsatı sunuyor. Compound (COMP) da listede yer bulmayı başardı. Başlangıçta Compound Finance protokolüne likidite sağlamak için bir teşvik olarak piyasaya sürülen COMP, erken dönem “yield farming” projelerinin sembolü haline geldi. Yield farming, çeşitli ödüller karşılığında sisteme token kilitlenmesidir. Bu şekilde hem likidite sağlanır hem de değişen oranlarda getiri elde edilir. Staking ile benzerlik gösteren yield farming, temelde farklı bir çalışma prensibine sahiptir.

Analistin önerdiği diğer bir proje ise Curve Finance (CRV). Platform, bir adım daha öne çıkarak yatırımcılar için ‘Yield Farming’ sürecini daha karlı hale getirdi. Yearn.Finance (YFI) da analistin dikkatini çeken altcoin’lerden biri konumunda. Yearn Finance, piyasaya giriş yapmasının ardından büyük bir popülarite yaşadı. Merkeziyetsiz Finans (DeFi) inanılmaz bir büyüme oranı ile adından söz ettirmeyi başardı. Yatırımcıların DeFi’ye gösterdiği ilgi her geçen gün daha da artış kaydetti Yearn Finance, işte tam olarak DeFi’ye ilgi gösteren bir hedef kitlesine hizmet etmek için tasarlandı. YFI kullanıcıları bu ürünü kullanarak DeFi ağını daha aktif kullanabilme şansı elde etti. Yearn Finance, katıldığınız projeden ne miktarda gelir kazanacağınızı, işlem ücretlerini ve bunun gibi birçok detayı otomatik bir şekilde ortaya çıkarıyor. YFI, en pahalı kripto para birimi haline geldi. Mayıs 2021’de birkaç saat içinde 60.000 dolardan 90.000 dolara sıçradı.

Stablecoin Rüzgarı: Nexus Mutual ve Frax Finance

Analist ayrıca, merkeziyetsiz finans sektöründeki stablecoin’lere de dikkat çekti. Stablecoin kavramında devrim yaratan bir projeye işaret eden analist, Nexus Mutual’ın (NXM) kripto para sektöründeki sigorta kavramına yeni bir boyut kazandırdığını vurguladı. Stablecoin ayrıca, yatırımcıların çeşitli yollardan kazançlar elde etmesine olanak sağladı. Analistin listesindeki diğer bir altcoin Synthetix (SNX).

Synthetix, merkeziyetsiz stablecoin sUSD için sağlıklı bir teminatlandırma oranını garanti etmek amacıyla SNX’i kullandı. Analist, son olarak piyasada oyunun kurallarını değiştirebilecek iki stablecoin’e dikkat çekti. Dai (DAI) aşırı teminatlandırılmış bir stablecoin kavramını ortaya çıkarırken, Frax Finance (FRAX) ilk kez kısmen teminatlandırılmış dolara endeksli bir stablecoin konumunda.