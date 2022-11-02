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Dikkat İlk 10’daki Altcoinde 0,35 Dolar Beklentisi!

Yatırımcılar ilerleyen saatlerde daha fazla düşüş görebilir. Bu altcoin için kritik seviyelere dikkat.
18:50
2 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Akşam gelecek Fed kararının ardından bu kripto parada sert düşüşler görebilir. En büyük 10 kripto para arasında bulunuyor. DOGE onun sıralamada önüne geçse de en büyük altcoinler arasında kendine hep yer buldu. Peki popüler kripto para için kritik seviyeler neler? Fed öncesi yatırımcılar nelere dikkat etmeli?

Cardano (ADA) Coin

Vasil sonrasın ADA Coin etrafındaki coşku büyük ölçüde bitti. Haziran ayından bu yana fiyat düşüş trendinde ve bu yazının yazıldığı sırada bu yüksek seviyelerden %38,2 oranında değer kaybetti. Diğer yandan Cardano’nun kurucusu, Cardano topluluğuna projenin sosyal ağ ile entegre bir yan zincir teklifi olan Twitter’ı sunup sunmaması konusundaki görüşlerini soran bir anket düzenledi. ADA Coin daha geniş zaman diliminde 0,42 doları geri almak için mücadele etse de Fed akşamı bu pek mümkün görünmüyor.

Cardano, mayıs ayından Eylül ayına kadar 0,44 ila 0,64 dolar arasında bir aralık oluşturdu. Eylül sonunda ADA bu aralığın altına düştü. Geçtiğimiz ay Cardano için sürekli düşüşlerin yaşandığı bir dönem oldu.

Cardano (ADA) Coin Yorum

Kısa vadede ADA Coin fiyatı düşüş eğiliminde görünüyor. Kırmızıyla vurgulanan 0,42 dolarlık bölge, 12 saatlik zaman diliminde düşüş eğilimini temsil ediyordu. Dahası, eski 4 aylık aralığın hemen altında bir likidite bölgesini temsil ediyordu. Bu nedenle, boğaların önümüzdeki birkaç gün içinde bu bölgeyi geçememesi çok muhtemeldi. RSI son saatlerde nötr 50 seviyesinin altına düşerken, CMF de +0,05 seviyesinde kaldı. Böylece, momentumun 2 saatlik grafikte ayıları desteklemeye başladığı ve son birkaç gün içinde satın alma baskısının da önemli olmadığı görüldü.

Fiyat 0,38 dolar altında kapanışlar görürse yatırımcılar 0,35 dolar seviyesinin ziyaret edildiğini görebilir. Son dört gün içinde, büyük borsalardaki Açık Faiz hafif bir düşüş gösterdi. Bu durum, fiyatın destek olarak 0,38 doları yeniden test ettikten sonra 0,42 dolara itilmesiyle aynı zamanda gerçekleşti.

Buradan çıkan sonuç, vadeli işlem piyasası katılımcılarının son birkaç gün içinde aşırı yükselişe geçmediğiydi. Bu durum, ADA’nın 0,42 ve 0,44 dolar seviyelerinde büyük bir dirençle karşı karşıya olduğu beklentisiyle uyumluydu. Fed eğer akşam 75bp üzerinde bir artış açıklarsa fiyatta beklenen sert düşüş görülebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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