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2023 yılının iki ayı geride kalırken kripto para piyasalarındaki volatilite devam ediyor. Son günlerde yaşanan hareketlilikle dikkat çeken Polkadot (DOT) ve Kusama’da (KSM) beklenen hareket ne yönde?

Polkadot (DOT)

Polkadot fiyatı Ağustos 2022 tarihinden bu yana alçalan bir direnç çizgisinin altına geriledi. Aşağı yönlü hareket kripto para biriminin 29 Aralık’ta 4,22 dolara kadar düşmesine neden oldu. Fiyat kısa bir süre sonra yükseliş hareketine başladı ve 13 Ocak tarihinde alçalan direnç çizgisinden çıktı. Ardından token 6,20 dolarlık yatay alanı da geri aldı. DOT fiyatı düşmeden önce 19 Şubat tarihinde yıllık en yüksek seviyesi olan 7,90 dolara ulaştı. Gerilemenin öncesinde günlük göreceli güç endeksi’nde (RSI) düşüş eğiliminin olduğu belirtildi. Kripto para birimin fiyatı mevcut konumda 6,20 dolarlık yatay destek alanının hemen üzerinde işlem görüyor.

Kripto para biriminin fiyatı bu alanda sıçrama yapması veya kırılması gelecekteki trendin yönünü belirleyebilir. Oluşabilecek bir düşüş senaryosu, 0,618 Fib geri çekilme destek seviyesinin 5,65 dolardan gerilemesine neden olabilirken, bir fiyat artışı 7,60 doların üzerine çıkmak için başka bir girişime yol açabilir.

Kusama (KSM)

KSM token fiyatı, yılın başından bu yana önemli ölçüde arttı. Yaşanan fiyat artışı, 19 Şubat tarihinde yılın en yüksek seviyesi olan 49.49 dolara ulaşmasına neden oldu. Ancak fiyat 46.50 dolar direnç alanının üzerine çıkamadı, bunun yerine uzun bir üst fitil oluşturdu ve düştü. Gerilemeden önce günlük göreceli güç endeksi de düşüş eğilimi yaşandı. Mevcut konumda Kusama fiyatı 0,5 Fib geri çekilme destek seviyesinin hemen üzerinde 35,45 dolardan işlem görüyor. Eğer kripto para biriminde bir fiyat artışı yaşanırsa 46,50 dolarlık direnç alanına ulaşmak için başka bir girişimde bulunabilir. Bununla birlikte 35,45 doların altına bir kırılma, 32,18 dolardan 0,618 Fib geri çekilme destek seviyesine bir düşüşü tetikleyebilir.