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Dikkat! Ekonomide 2023 Kehanetleri Yayımlandı: Bitcoin, Altın, Rusya..! İşte İnanılmaz Tahminler!

2022'e veda etmeye sayılı günler varken, Danimarka'nın önde gelen yatırım bankalarından Saxo Bank 2023'e dair ilginç tahminler içeren bir rapor yayımladı.
18:50
8 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

2022’e veda etmeye sayılı günler varken, Danimarka’nın önde gelen yatırım bankalarından Saxo Bank 2023’e dair ilginç tahminler içeren bir rapor yayımladı.

2023: Savaş Ekonomisi!

Saxo Bank, yeni yıl için ilginç bir rapor yayımladı. Banka, 2023’te küresel ekonominin hem konvansiyonel hem de ticaret savaşları nedeniyle yine tehdit altında olacağına işaret ederken, İngiltere’nin Avrupa Birliği’ne yeniden katılması için referanduma gideceğine iddia etti. Bankaya göre, İngiltere’deki mali istikrarsızlık derinleşecek. Kurum ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifa edeceğini belirtti. Çin, Rusya ve Hindistan arasındaki yakınlaşmasının süreceğini vurgulayan rapor, bu ülkelerin doların ABD tarafından “silahlaştırılmasına” karşı beraber hareket edeceğini söyledi. OPEC ülkeleri de bu süreçte dolara karşı alternatif arayışı içerisinde olacaklar.  Saxo Baş Yatırım Sorumlusu Steen’a göre, enflasyon bakımından Covid-19 öncesi normalle sürece dönüşe dair olumlu sinyaller yok. Uzman, küresel çapta bir savaş ekonomisine girdiğimizin altını çizdi. Jakobsen yaptığı açıklamada, pandemi ve sonrasında Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle ortaya çıkan  tedarik zinciri, enerji ve  mali krizin 2023’te de süreceğini belirtti.

Danimarka yatırım bankası, ABD ve İngiltere gibi ülkelerdeki hükümetlerin yüksek enflasyonu kontrol altına alamamaları nedeniyle geniş çaplı fiyat kontrollerinin uygulanacağını öngördü. Banka ayrıca altının ons başına 3.000 dolara çıkacağını belirtti. Faiz, enflasyon, doların değerindeki değişimler, merkez bankaları politikaları,  jeopolitik gelişmeler, Bitcoin ve altın fiyatlarını etkileyen öncelikli parametler. Uzmanlara göre, öte yandan küresel çapta gerginliği arttıracak gelişmeler altında “güvenli liman” ihtiyacını tekrar öne çıkarabilir. Bitcoin ise bu süreçte yüksek enflasyon ve faiz oranları yine baskı altında kalabilir. Jakobsen, ayrıca Batı’nın Rus petrol fiyatlarını sınırlama çabasının muhtemelen başarısız olacağını da sözlerine ekledi.

Soğuk Savaş, Farklı Cephelere Yayılacak!

Ukrayna işgali, Avrupa’ya 1945’ten beri görülmemiş bir ölçekte bir savaş ekonomisi zihniyetini getirdi. Avrupa ucuz  Rus petrol ve gazını keserek, kendi ekonomisine de zarar veriyor.  Saxo, Çin, Hindistan ve OPEC’in uluslararası bir organizasyon ve yeni bir rezerv varlık oluşturarak ABD’nin küresel para sistemi üzerindeki hakimiyetine karşı hamle yapacaklarını tahmin ediyor. Banka, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya’ya yönelik ABD liderliğindeki mali yaptırımların, Washington ile askeri olarak müttefik olmayan ülkelere “şok dalgaları gönderdiğini” söyledi. Banka ayrıca Japon ekonomisinin de resesyona sürüklenebileceğini iddia etti.

Rapor ayrıca az bir ülkenin 2030’a kadar et üretimini yasaklayacağını belirtti.  Saxo, birden fazla cephede yeni bir soğuk savaş sürecinin patlak verebileceğini ve hızlanan bir uzay yarışının ABD-Çin rekabetini artıracağını söyledi. Banka ayrıca Facebook’un gençlerin ilgisini artık çekmediği için pazar payını kaybedeceğini öngörüyor. Facebook’un ana şirketi Meta Platforms, bu yıl piyasa değerinin üçte ikisini kaybetti.

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