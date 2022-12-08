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Kripto para piyasalarında yaşanan düşüşler Bitcoin fiyatını önceki zirvesi olan 20.000 doların altına düşmesini sağladı. Eski Binance yöneticisi ve CVP NoLimit Holdings’in kurucusu Gin Chao güncel durum ve geleceğe dair bazı önemli tahminlerde bulundu. Kripto paralar yükselecek mi? Chao’nun beklentileri neler? Detaylar haberimizde.

Kripto Para Uzman Görüşü

Daha önce Binance’de baş strateji sorumlusu olarak çalışan Chao , Forkast’a verdiği bir video röportajda içinde bulunduğumuz dönemi “beşinci tür büyük döngü olarak adlandırdığım şeyin yaklaşık bir ila iki çeyreği” olarak tanımlıyor. Ona göre bu “2018’in ortalarına, 2018’in sonlarına ve 2019’un sonlarına çok benziyor” peki beklentileri neler? Chao, blockchain teknolojisinin erken aşamada benimsenmesine daha fazla odaklanmak için bu yıl girişim sermayesi fonu CVP NoLimit Holdings’i kurdu. Chao, mevcut kripto para kışının iyi bir fırsat dönemi olduğunu düşünüyor.

“Bu süre zarfında, birinci sezonun sonunda, ikinci sezona girerken, Binance Labs’in kuluçka sezonları, bu tür kripto kışından en başarılı yatırımlarımızdan bazılarının ortaya çıktığı yerlerdir. Ve şu anda da aynı makro ortamı görüyoruz hatta enflasyon, faiz oranları vb. konularda yaşananlar göz önüne alındığında daha da fazlasını. Dolayısıyla bu dönem, gelecek vadeden ekipleri bulabileceğiniz bir dönem… Neyse ki değerleme ve bunun gibi konularda pazarlık yapmak için de iyi bir zaman.”

Kripto Boğası Ne Zaman?

Eski Binance yöneticisi bugüne kadarki deneyimlerine dayanarak mevcut ayı sezonunun her 18-24 ayda bir kendini tekrarlayan bir döngünün parçası olduğunu ve bir sonraki döngünün baharının ufukta olduğunu söylüyor. Kabaca 12 aydır kripto paralar düşüyor ve geçmiş veriler bize önümüzdeki 12 ay içinde yükseliş döneminin başlayacağını söylüyor.

“Bir süredir bu sektörde olan insanlar bence gördüklerimiz konusunda oldukça sakin çünkü daha önce de bunları gördük. Geri kalan döngülere ve döngüden döngüye bakarsanız, bence insanlar sonuçlardan oldukça memnun. Kitlesel benimseme ya da erken kitlesel benimseme gerçekleşene kadar bu dalgalanmayı görmeye devam edeceğiz. Ancak bu arada, geçmişte gördüklerimizden büyük bir değişiklik görmüyorum. En düşük seviyenin nerede olduğunu düşündüğünüze bağlı olarak önceki modeller devam ederse, önümüzdeki yılın sonlarında, 2024’ün başlarında tüm zamanların en yüksek seviyesini göreceğimizi iddia ediyorum. İçinde bulunduğumuz genel makro ortam nedeniyle bu süre biraz uzayabilir. Ancak bu modeli tamamen bozacak bir şey göreceğimizi sanmıyorum.”

Eski Binance yöneticisi Chao aynı zamanda deneyimli bir yatırımcı. Eğer kripto para piyasaları önceki döngülerini tekrara devam edecekse bugünün fiyatları oldukça ucuz kalacaktır. Ancak bu durum önümüzdeki birkaç ay içinde fiyatın kısa vadeli daha da düşmeyeceği anlamını taşımıyor.