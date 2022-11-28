Veriler, her şeye rağmen iki yatırımcı grubunun Bitcoin fiyatındaki düşüşü bir alım fırsatı olarak gördüğünü ve agresif şekilde BTC satın aldıklarını ortaya koyuyor.

Okuma Süresi: 3 Dakika

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para olan Bitcoin (BTC), dev kripto para borsası FTX’in çöküşünden bu yana büyük bir satış baskısı altına girdi. Bu yazının hazırlandığı sırada Bitcoin, 311 milyar dolarlık piyasa değeri ve son 24 saatte yüzde 2,21 düşüşle 16 bin 185 dolardan işlem görüyor. Veriler, her şeye rağmen iki yatırımcı grubunun BTC’deki düşüşü bir alım fırsatı olarak gördüğünü ve agresif şekilde satın alım yaptıklarını ortaya koyuyor.

İki Yatırımcı Grubu Alım Yapıyor

Zincir üstü (on-chain) veri sağlayıcısı Glassnode, 1’in altında BTC tutan Bitcoin karideslerinin FTX’in çöküşünden bu yana tüm zamanların en yüksek bakiye artışını gördüklerini bildirdi. Verilere göre Bitcoin karidesleri, son 15 gün içinde varlıklarına 96.2 bin BTC ekledi. Bu grup şu anda dolaşımdaki toplam BTC arzının yüzde 6,3’üne karşılık gelen 1.21 milyon Bitcoin tutuyor.

Benzer şekilde, 10’un altında BTC tutan Bitcoin yengeçleri grubu da son 30 gün içinde agresif bakiyelerini artırdı. Bu süre zarfında, söz konusu Bitcoin yatırımcı grubu BTC varlıklarına şaşırtıcı bir şekilde 191.6 bin BTC ekledi. Bu, aynı zamanda tüm zamanların en yüksek bakiye artışı olarak dikkat çekerken, Temmuz ayında kaydedilen 126 bin BTC’lik zirveyi de gölgede bıraktı.

Öte yandan, Bitcoin balinalarının varlıklarını kısmen elden çıkardıkları, bakiyelerini azalttıkları görülüyor. Elinde binden fazla BTC bulunduran Bitcoin balinaları, FTX krizinin ortaya çıktığı geçen ayda 6 bin 500 BTC’yi kripto para borsalarına taşıdı. Ancak kripto para borsalarına olan bu dağıtım 6.3 milyon BTC’lik toplam Bitcoin balina varlıklarına göre oldukça düşük.

Bitcoin Yatırımcıları Kendi Kendine Saklamayı Tercih Ediyor

FTX krizinin ortaya çıkmasıyla birlikte çok sayıda Bitcoin yatırımcısı, merkezi oyunculara olan güvenin yeni bir düşük seviyeye düşmesiyle birlikte kripto paralarını kendi kendine saklama yolunu seçti. Kripto para borsalarındaki BTC arzı son dört yıldır görülmeyen seviyelere geriledi. Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede “Santiment’ın verilerine göre Bitcoin’in sadece yüzde 6,95’i borsalarda bulunuyor. BlackThursday’e (Mart 2020) kadar BTC’nin kendi gözetimine geçmesinde kademeli bir değişim zaten vardı. Ancak FTX serpintisiyle birlikte bu eğilim hızlandı.” notunu düştü.

Bitcoin şu anda 16 bin dolar desteğinin üzerinde tutunmayı başarırken, bazı analistler daha fazla düşüş konusunda uyarıyor. Bazı piyasa uzmanları, FTX’in çöküşünün kripto para piyasalarında neden olduğu bulaşmanın önümüzdeki aylarda daha da yayılacağına inanıyor. Öyle ki FTX‘in neden olduğu ve zamanla etkisinin artması beklenen domino etkisinin BTC fiyatını 5 bin dolara kadar çekebileceğine inanların oldukları görülüyor.