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Kripto para piyasası yerinde sayarken, analistler bu hata sürpriz yapabilecek 4 altcoin projesine dikkat çekti.

AXS ve STX: Ralliler Devam Edebilir!

Finbold analistlerinin listesindeki ilk altcoin Axie Infinity (AXS). Blockchain tabanlı altcoin günlük grafikte küçük düzeltmeler yaşamasına rağmen, son yedi gün içinde %16’nın üzerinde artış kaydetmeyi başardı. AXS, an itibariyle 8.09 dolardan işlem görüyor. Son günlerde artan işlem hacmi kaydetmesiyle birlikte, 5 Aralık tarihli bir Finbold raporu, AXS’in 24 saat içinde neredeyse %24 arttığını ortaya koyuyor. Kripto para piyasası alarm verirken, AXS’deki ralli ekosistemdeki yeni güncellemelere bağlanabilir. AXS, son haftada %20’nin üzerinde artış kaydetti. Listedeki ikinci altcoin Stacks (STX). Stacks ağı, proje tarafından duyurulan güncelleme haberleri sayesinde ivme kazandı.

STX, Stacks ekosistemi için bir yardımcı program token’ı konumunda ve kullanıcıların ağ etkinliği ve sözleşme yürütme için ödeme yapmasına olanak tanır. Haftalık grafikte STX %18 yükseldi ve an itibariyle 0.30 dolardan işlem görüyor. Mevcut ralli, geliştiricilerin dApp’lerin Stacks blok zincirinde çalışmasına izin verecek bir yükseltme olan Stacks 2.0 üzerinde çalışırken geldi.

FTM ve XRP: Kritik Gelişmeler!

Listedeki üçüncü altcoin Fantom (FTM). Son haftalarda, merkeziyetsiz finans (DeFi) ve kurumsal uygulamalar için ölçeklenebilir bir blockchain platformu olan Fantom piyasadaki durgunluğa rağmen çoğunlukla çift haneli kazançlar kaydetti. Son ralli, Fantom Vakfı’nın FTM satması durumunda istikrarlı kar elde edebileceği haberlerinin ardından ortaya çıktı. FTM, an itibariyle 0,24 dolardan işlem görüyor. Analist Michaël van de Poppe, FTM’nin genel pazarla uyumlu olarak konsolide olduğunu belirtti. 10 Aralık’ta yayınlanan bir YouTube videosunda Poppe, FTM’in 1 dolara ulaşabileceğini iddia etti.

Listedeki son altcoin Ripple (XRP). Ripple ve Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu (SEC) arasındaki davada sona yaklaşırken, XRP yatırımcıların odak noktası olmaya devam ediyor. Hukukçular, Ripple’ın dava sürecini iyi yönettiğini ve kazanma şansının olduğunu vurguluyor. Geçmişte, XRP davadan gelen iyi gelişmeler sonrasında yükseldi. Davada bu haftada kritik gelişmelerin meydana gelmesi beklenirken, XRP yeniden ivme kazanabilir. Mahkeme, Ripple ile ilişkili şirket ve kuruluşlardan gelen destekleyici brifingleri kabul ettikten sonra, XRP’nin genel piyasanın aksine performans gösterdiğini belirtmekte fayda var. Ripple davasıyla ilgili olumlu haberlere rağmen, XRP son zamanlarda artan satış baskısına maruz kaldı. Bu satırda, 7 Aralık tarihli bir Finbold raporu, XRP’nin bir ay içinde piyasa değerinde yaklaşık 5 milyar dolar kaybettiğini belirtti. XRP, son 24 saatte günlük yaklaşık %0,4 kayıpla an itibariyle 0,39 dolardan işlem görüyor.