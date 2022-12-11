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Dikkat! Avrupa’nın En Büyüğünden Aykırı Rapor Geldi: Bitcoin!

Kripto para sektörü son zamanlara çalkantılı bir dönemden geçerken, kritik rapor piyasasının geleceğine dair somut ipuçları veriyor. 
17:30
11 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para sektörü son zamanlara çalkantılı bir dönemden geçerken, kritik rapor piyasasının geleceğine dair somut ipuçları veriyor.

Eurex Raporu: 191 Şirket!

Dünyanın en büyük türev borsalarından biri olan Eurex tarafından yapılan yeni araştırma, kripto para piyasasında yaşanan çöküşlere, ayı piyasasına ve krizlere rağmen, kurumsal benimsemenin devam ettiğini ortaya koyuyor. Eurex öncelikle Avrupa bazlı türev ürünlerin alım satımını sunan uluslararası bir borsadır. Avrupa’nın en büyük vadeli işlem ve opsiyon piyasasıdır. Teknoloji danışmanlığı şirketi Acuiti ile işbirliği içinde yürütülen çalışma, pazar genelinde seçilen 191 şirketle yapılan kapsamlı bir ankete dayanıyor. Araştırma projesi, son zamanda yaşanan iflaslardan sonra kripto paraların kurumsal olarak benimsenmesine ve şirketlerin sektöre yönelik tavrına ışık tuttu. Kasım ayı başlarında, kripto para borsası FTX, likidite krizinin ardından ABD’de iflas koruması başvurusunda bulundu. Bunu, FTX’e önemli ölçüde maruz kalan ABD merkezli bir kripto kredi kuruluşu olan BlockFi’nin iflası izledi.

Her iki olay da kripto borç verenler Celsius Network ve Voyager Digital’in yanı sıra kripto koruma fonu Three Arrow Capital’in parçalanması da dahil olmak üzere 2022’ye damgasını vuran başarısız kripto girişimleri listesine girdi. Bu olayların, borsalardaki Bitcoin arzının Ağustos ayında iki yılın en düşük seviyesine düşmesiyle kripto para piyasası üzerinde etkileri oldu. 2022’nin başındaki kripto para piyasasının değeri 2 trilyon doların üzerindeyken, an itibariyle  yaklaşık 860 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

‘Devam Ediyor’

Kripto para piyasasında yaşanan kaosa rağmen Eurex, “kurumların kripto paralara olan ilgilerinin devam ettiğini” söyledi. Rapora göre, son zamanlarda yaşanan krizler, yatırımcıyı tamamen piyasadan uzaklaştırmadı. Rapor, orta ve uzun vadede benimsemenin artacağına dikkat çekiyor. Eurex, müşterilerinin kripto paralara yönelik olumlu algılarının azalmasına rağmen kurumların kripto faaliyetlerine devam ettiğini kaydetti. Deutsche Börse AG’ye ait şirket, bunun “ya ticaret yerlerinde devam eden arbitraj fırsatları ya da dijital varlıklardaki fiyat hareketlerine maruz kalma şansı nedeniyle” olduğunu açıkladı.

Bununla birlikte, kurumsal benimseme devam ederken, son olaylar  regülasyon eksikliği ile ilgili endişeleri kurumsal yatırımcıların gündeminin en üst sıralarına taşıdı. Bu nedenle, Eurex’in raporuna göre, geleneksel borsalarda listelenen kripto türev ürünleri, dijital varlıklara maruz kalmanın en popüler yöntemi olmaya devam ediyor. Rapora göre, dijital varlıkları düşünen veya hâlihazırda ticaretini yapan kurumsal firmaların yaklaşık %60’ı erişim için bu yolu seçiyor. Bu yol, türev düzenlemesi kapsamında olduğundan, daha güvenilir görülüyor. Muhtemelen kurumlar tarafından kullanımları giderek daha da artacak. Uzmanlara göre, kurumsal ilginin devam etmesi Bitcoin fiyatı için olumlu bir gelişme!

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