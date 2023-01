Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden 23.000 dolar seviyesinin üzerine çıkmaya çalışırken, uzmanlar önemli bir etkinliğe dikkat çekiyor.

Çin Yeni Yılı ve Bitcoin Yatırımı!

Bitcoin fiyatını etkileyen faktörler arasında ulusal tatil günleri ve çeşitli kutlamalar yer alıyor. Bunlardan biri de Çin Yeni Yılı (Ay Yeni Yılı). Bu dönem, genellikle kripto para piyasası fiyatları üzerinde güçlü bir etkiye sahip. Geçmiş veriler incelendiğinde, Çin Yeni Yılı ve Bitcoin fiyatı arasında çarpıcı bir bağ olduğunu görebiliyoruz. Çin Yeni Yılı, Ay takvimine göre düzenlendiği için her yıl farklı bir günde kutlanmaktadır. Bu yıl Çin Yeni Yılı 22 Ocak 2023’te başladı ve 24 Ocak 2023’te sona erecek. Önde gelen platformlardan Matrixport‘un raporuna göre, tarihsel olarak, Çin Yeni Yılı’nın ilk gününde Bitcoin satın almak ve sadece 10 işlem günü tutmak ortalama %9’luk bir getiri sağlıyor. Rapor, son 8 yılda (2015-2022) bu durumun geçerli olduğunu ortaya koyuyor. Bitcoin, bu süreçte önce düşerken daha sonra ise değer kazanıyor. Uzmanlara göre, bu süre zarfında birçok Çin Tezgah Üstü (OTC) hizmeti kapalı olacak.

Bu durum kripto para piyasasında yüksek volatiliteye yol açacak. Araştırmaya göre Bitcoin, Ocak ayının başından ortasına kadar her zaman %15 ila %50 arasında bir düşüş yaşıyor. Bazı analistlere göre, önceki yıllarda olduğu gibi Bitcoin yine değer kaybedebilir. Kripto para piyasası, 2023’e iyi bir başlangıç yaparken, Bitcoin 23.000 doları geçmeyi başardı. BTC an itibariyle 22.905 dolardan işlem görüyor. Bitcoin’in fiyatı, yeniden yükselişe geçmeden önce haftalardır 16.000 ila 17.000 dolar gibi dar bir aralıkta kaldı. CoinMarketCap’in verilerine göre, kripto para piyasasının değeri, hafta sonu Kasım başından bu yana ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıktı. CoinMarketCap’in verilerine göre, kripto para piyasasının değeri son 24 saatte %2’nin üzerinde artışla an itibariye 1,04 trilyon dolara ulaştı.

Geçmişte Ne Oldu?

Bitcoin, Çin Yeni Yılı’na giden haftalarda her zaman kızıla bürünmüştür. 2019’da Bitcoin fiyatı, Çin Yeni Yılı’ndan hemen önce 3.491 dolardan tatil sırasında 3.397 dolara düştü. CoinMarketCap’e göre 2020 boyunca Bitcoin Çin Yeni Yılı öncesinde 8,300 ABD doları direncinin altına düştü. Tatilin ilk gününde ise 8,000 dolara geriledi. 2021’de, Bitcoin 48.000 dolardan 46.200 dolara düşmüştü. 2022’de Bitcoin, tatillerden hemen önce keskin bir düşüşle 37.000 dolar seviyesinin altına indi. Ancak, Bitcoin fiyatı daha sonra Çin Yeni Yılı tatillerinin ortasında 39.000 doları aşan bir zirveye doğru keskin bir şekilde yükseldi.