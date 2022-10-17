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Lider kripto para birimi olan Bitcoin’in (BTC) 2018 yılı ayı piyasası çöküşünü tahmin eden kıdemli kripto para analisti, BTC’nin başka bir epik çöküş için hazırlandığı konusunda yatırımcıları uyardı. Bitcoin adına analistin öngördüğü kritik seviye hangisi?

BTC’de Azalan Üçgen

Kıdemli analist Tone Vays Youtube üzerinden 121.000 abonesine seslendiği videosunda, kripto para piyasalarının amiral gemisi olan Bitcoin’in azalan bir üçgen oluşturduğunu belirtti. Uzman analistin belirttiği model lider kripto para birimi olan Bitcoin’in 6.000 dolar seviyesinden yaklaşık 3.000 dolara gerilediği 2018 ayı piyasasının zirvesinde yaşanan bir model. Kıdemli analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin grafikleri incelendiğinde azalan bir üçgenin oluştuğu söylenebilir. Bu durum kötü bir şey. Ben sevmiyorum.

Bununla birlikte Tone Vays’e göre üçgenin yatay desteğinin ihlali, Bitcoin’i en son Nisan 2020 tarihinde ulaştığı bir seviyeye düşürebilir. Uzman isim konu hakkında şunları söyledi:

Bu üçgene dayanarak, Bitcoin’de öngörülen hareketimiz nedir? Azalan üçgenin yüksekliğine bir göz atabiliriz… Bu %60 oranında… Oran bizi biraz aşağı çekiyor değil mi? Bizi 7.000 dolar seviyesine indiriyor. Evet, bu durum piyasa adına korkutucu.

Bitcoin Fiyat Tahmini

Lider kripto para birimi olan Bitcoin’in yaklaşık 7.000 dolar seviyesine gerilemesi, modelin bozulmasının teknik hedefi gibi görünse de Tone Vays, kripto para biriminin belirtilen seviyeye yakın bir düşüş öngörmediğini ileri sürdü. Tone Vays son olarak açıklamalarında şunları vurguladı:

Oluşan üçgen nedeniyle fiyat hedefi 7.000 dolar olsa da, bu hedefe ulaşacağımıza inanmıyorum. Daha gerçekçi bir hedef belirleyecek olursak 11.000 ila 12.000 dolar aralığında bir seviyeyi öngörüyorum.

Yazı kaleme alındığında Bitcoin 19.178 dolar seviyesinden işlem görüyor. Tone Vays’in gerçekçi hedefine yönelik bir düzeltme, önde gelen kripto para birimi adına yaklaşık %40 oranında bir aşağı yönlü düşüşü temsil ediyor.