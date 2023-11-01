  Dijital Euro Projesinde Dikkat Çeken Anket: İspanya’da Halk Neler Düşünüyor?

Son zamanlarda merkez bankası dijital para (CBDC) projeleri birçok ülkede gündeme gelmeye devam ediyor. Buna göre İspanya’da yapılan bir anket araştırmasından çıkan sonuç ise dikkat çekti. İspanya Merkez Bankası, dijital bir euro projesinin potansiyel olarak benimsenmesini amaçlarken ülke vatandaşları Avrupa Merkez Bankası’nın dijital para birimi projesi için aynı güçlü isteğe sahip görünmüyor.

CBDC Projelerinde Halk İsteksiz

Ortaya çıkan bu durum İspanya Merkez Bankası tarafından yayınlanan Nakit Kullanım Alışkanlıkları Üzerinde Bir Araştırma başlıklı anketin sonuçlarıyla ortaya çıktı. Anket Ipsos tarafından oluşturulan bir grup ile birlikte toplam 1.600 katılımcı ile gerçekleştirildi. Ankette ayrıca potansiyel bir AB Merkez Bankası dijital para birimi (CBDC) olan dijital Euro’ya ilişkin sorular da yer aldı.

Yürütülen çalışmada halkın sadece %20’sinin dijital euro hakkında bilgi sahibi olduğunu ortaya koydu. Küçük işletme sahipleri arasındaki oran da %23 olarak ortaya çıktı. Ancak bu proje ile ilgili sorunlar 2022 yılında kamuoyuna sunuldu.

2023’te yapılan araştırmada sadece %20’si dijital avroyu normal ödeme yöntemlerini tamamlamak için kullanacaklarını teyit ederken, %65’lik kesim bu varlığı kullanmayacaklarını söyledi. Bir yıl önce bu rakamlar CBDC’yi daha çok destekliyordu ve 2022’de bu soruya sadece %58’i hayır yanıtı vermişti.

Dikkat Çeken Anket Sonuçları

Dijital Euro ile yakından ilgilenen en hevesli yaş gurubu gençler (18-24) oldu. Bu grubun %36’sı para birimini kullanacağını söyledi. Ancak bu oran yaş ilerledikçe kademeli olarak düşüyor. 25-34 yaş arasında %31, 35-44 yaş arasında %24, 55-64 yaş arasında %18 ve 65 yaş üstü için sadece %7’lik kısım ilgileniyor.

Ekim ayında İspanya Merkez Bankası dijital euronun doğasını ve kullanım alanlarını açıklayan bir rapor yayınladı. Banka, fiziksel nakit formatının ekonomi ve toplumun artan dijitalleşmesinin sunduğu tüm avantajlardan yararlanmaya izin vermediğine dikkat çekti. Ancak dijital avro, elektronik ödemeleri finansal sistemin bir parçası haline getirmek istiyor.

İspanya kısa bir süre önce dijital ekonomiye ilişkin AB çerçevesine olan sıkı bağlılığını gösterdi ve bölge çapında bir kripto yasal çerçevesi olan Kripto Varlık Piyasalarını (MiCA) genel son tarih taleplerinden altı ay önce uygulamaya karar verdi.