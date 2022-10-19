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Bugünün en önemli gelişmelerinden bir saat 23:00’da yaşanacak. Ve bu altcoin artık karar bölgesinde bulunuyor. Ya düşüşünü sona erdirecek ya da daha fazla kayıp için satışlar hızlanacak. Yazı hazırlandığı sırada SHIB 0,00001013 dolardan alıcı buluyordu. Güne %1 artışla devam eden popüler meme token 23:00’da açıklanacak veriyi bekliyor.

Tesla Bilanço Açıklaması

Gün bitmeden önce Tesla’nın üçüncü çeyrek bilançosu açıklanacak ve SHIB dahil tüm kripto para piyasaları bu gelişmeye odaklandı. Peki neden? Çünkü ikinci çeyrek açıklandığında sürpriz biçimde Tesla’nın Bitcoin’lerini sattığını gördük. Bu şok ediciydi ve değişen sadece yatırımcıların duygu durumu da değildi. Elon Musk’ın sattığı Bitcoin’ler daha fazla düşüşü de peşinden getirdi. Bitcoin fiyatı bu 18.000 doların altına kadar düştü ve halen 20.000 doların üzerinde kalıcılık elde edebilmiş değil.

Geçtiğimiz yılın Temmuz dibinde 30.000 dolar çok güçlü bir destek olarak görülüyordu ve bu seviyenin altında uzun kapanışlar görmemiştik. Bugün ise psikolojik olarak 30.000 dolar desteğine benzeyen bir savaş bölgesi yok. Yatırımcıların fiyatın şok edici düşüşler yaşamaya devam edeceği algısından kurtulabilmiş değil.

Yaklaşık 1 saat içinde Tesla üçüncü çeyrek bilançosu açıklanacak. Umalım ki Elon Musk son fiyat düşüşünü alımlar için değerlendirmiş olsun. Eğer tam tersi satış yapmışsa Bitcoin fiyatı düşüş yaşayabilir ve bu durum zaten eriyen SHIB dahil altcoin fiyatlarına daha da zarar verecektir.

SHIB Token Yorum

Shiba Inu iki aydan uzun bir süredir trend çizgisi direncinin (beyaz, kesikli) zincirlerinin ötesine geçmekte zorlanıyor. Bir süredir 0,00000957 dolar desteği bir satın alma geri dönüşünü yeniden canlandırdı, ancak alıcılar kısa vadeli düşüş anlatısını değiştiremedi. Fiyatların 0,00001014 doların altında daha fazla kapanış yapması satıcıların daha yeni dipler bulmasına yardımcı olabilir.

Olumsuz senaryoda fiyatı tutacak ilk önemli destek 0,00000981 dolar seviyesi olacak. Hemen ya da nihai olarak 0,00001014 seviyesinin üzerinde bir kapanış, tokeni kısa vadeli bir yükselişe maruz bırakabilir. Bu gibi durumlarda, SHIB düşüş eğilimini geçersiz kılar.

Bitcoin fiyatının SHIB tokenin fiyat hareketinde etkisi büyük olacak. Bitcoin ile 30 günlük korelasyonu %38 seviyesinde olan Shiba Token önümüzdeki saatlerde önemli bir kırılma yaşayabilir. Fiyatı etkileyebilecek en yakın gelişme yukarıda da bahsettiğimiz gibi Tesla’nın üçüncü çeyrek bilançosu olacak.