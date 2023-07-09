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Dünyanın en büyük kripto para borsalarından birisi olan Coinbase, son dönemde dolandırıcılık olaylarında çok ciddi bir artış gördü. Özellikle sosyal medya platformları kaynaklı dolandırıcılık olaylarındaki artış yetkilileri de endişelendiriyor. Twitter üzerindeki Coinbase odaklı dolandırıcılıklar ise hız kesmeden devam ediyor.

Coinbase’e Yönelik Şikayetler Artıyor

Twitter kullanıcısı Daniel Mason ise bunlara maruz kalan son isim oldu. Mason, 7 Temmuz tarihinde yaptığı açıklamada Coinbase.com alan adının dolandırıcılar tarafından bir şekilde kullanıldığını belirtti. Mason, dolandırıcılardan mesajlar ve e-postalar almaya başladığını ve dolandırıcıların resmi telefon numaraları ile Coinbase.com alan adı altında bulunan e-postaları kullandığını vurguladı. Dolandırıcı, Mason’ın hassas bilgilerini bu şekilde ele geçirdi ve sosyal güvenlik numarası, ehliyet numarası ve adresi gibi kritik bilgileri kaydetti.

Dolandırıcının diğer dolandırıcılık olaylarındakinin aksine ana dil seviyesinde İngilizce konuştuğu ve çok ikna edici olduğu da aktarılan bilgiler arasında yer alıyor. Mason bunu yaşayan son isim olsa da kesinlikle tek isim değil. Sosyal medya platformlarındaki birçok kullanıcı, borsanın adını kullanarak yapılan dolandırıcılıkların kurbanı olmuş durumda.

Kripto Para Borsaları Hedef Oldu

Adını açıklamayan başka bir kurban ise hesabının hacklendiği bildirimi üzerine destek ekipten geldiğini düşündüğü bir e-postaya yanıt verdi ve aslında kandırıldı. Coinbase çalışanlarından birisinin bu e-postanın doğruluğunu, henüz bilgiler karşıya geçmeden doğruladığı belirtiliyor. Daha sonra hesabı bu sebeple hacklenen kullanıcı Coinbase’den ise hiçbir şekilde yardım görmedi ve olay mahkemeye taşındı. Kurbanın yaklaşık 50.000 dolar kaybı olduğu belirtiliyor.

Jacob Canfield isimli bir diğer kullanıcı ise Coinbase kurbanlarından oldu. Kullanıcı, 2FA ayarlarının değişeceğini belirten bildirime yanıt vererek her şeyini kaybetti.

Coinbase bu güvenlik tehditlerinin farkında olduklarını belirttikten sonra kullanıcıları oltalama saldırılarına karşı uyarmaya çalıştıklarının altını çizdi. Coinbase gibi dev kripto para borsalarının bunun gibi saldırılara maruz kalması normal olsa da borsanın zaman zaman hatalar yapması ve kullanıcıları dolandırıcıların kucağına atması kesinlikle tepki çekiyor. Kripto para borsasının bu şikayetler sonrası ise aksiyon alması bekleniyor.