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Önde gelen kripto para borsası Binance’in risk sermayesi ve kuluçka kolu olan Binance Labs, son haftalarda iki üst düzey yöneticisini kaybettiği öne sürüldü.

Art Arda Kayıp

Geçtiğimiz ay içerisinde şirketin yönetici direktörü Nicole Zhang, LinkedIn profilinde firmayla çalışmasını sonlandırdığını belirtti. Bununla birlikte Binance Labs’ın başkanı Bill Qian hakkında görevinden ayrıldığı yönünde haberler çıkmasının ardından Binance sözcüsü yaptığı açıklamalarda şu ifadeler yer verdi:

“Şirketimizin politikası gereği Binance’deki çalışan hareketleri hakkında yorum yapmıyoruz. Ancak, Bill’in kişisel nedenlerle Binance’den ayrıldığını doğrulayabiliriz.”

Başka bir Binance sözcüsü yaptığı açıklamada Zhang ile de yollarının ayrıldığını doğruladı. Her iki yöneticinin de Binance Labs için iki yıldan fazla çalıştığı ifade ediliyor. Elde edilen verilere göre Bill Qian 2020 yılında beş yıldan fazla bir süredir yatırım başkanı olarak çalıştığı Çin merkezli JD Group’tan ayrılarak Binance Labs’ın bünyesine katıldı.

Nicole Zhang ise LinkedIn profilinden alınan verilere göre Nisan 2020 yılında Binance Labs’a yönetici direktör olarak katıldı. Şu anda fintech odaklı risk sermayesi şirketi olan Lingfeng Capital’de İnovasyon Fonunu yönetiyor.

Binance Labs’ın Başarıları

Binance Labs dünyanın önde gelen kripto para borsası olan Binance’ın yatırım kolu olarak 2018 yılında kuruldu. Firma bugüne kadar Axie Infinity geliştiricisi Sky Movies, move-to-earn girişimi StepN, merkezi olmayan borsa kaynağı 1inch ve blockchain denetim firması CertiK dahil olmak üzere 100’den fazla girişime fon sağladı.

Öte yandan Binance Labs yaptığı yatırımların yanı sıra Binance’in birleşme ve satın alma anlaşmalarıyla da ilgileniyor. Firma, kripto para veri sağlayıcısı CoinMarketCap, Hint kripto borsası WazirX ve merkezi olmayan uygulama analizi platformu DappReview’in satın alınması da dahil olmak üzere bir düzineden fazla anlaşma yaptı.

Binance Labs’da Qian ve Zhang’ın yerini kimin alacağı belirsizliği devam ediyor. Şirketin web sitesinden alınan bilgilere göre Binance Labs şu anda Ken Li ve Peter Huo tarafından yönetiliyor.