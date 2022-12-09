Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase, “Güvenilir Bir Stablecoin’e Geçin” sloganıyla sıfır işlem ücretiyle Tether‘i (USDT) USD Coin‘e (USDC) dönüştür kampanyasını başlattı.

“Güvenilir Bir Stablecoin’e Geçin”

2022, Terra ekosisteminin çöktüğü, başta kripto para borsası FTX olmak üzere birçok kripto para şirketinin iflas bayrağı çektiğinin görüldüğü zorlu bir yıl oldu. Kripto para topluluğu için artık istikrar ve güven her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Bu noktada değeri ABD doları gibi rezerv varlıklara endeksli, volatilitenin arttığı dönemlerde yatırımcılar için güvenli liman görevi gören stablecoin’lerin istikrarı ve güvenilirliği de sorgulanmaya başladı. Son dönemde yaşananlar ve bazı stablecoin’lerin ABD doları sabitini kaybederek zaman zaman de-peg olmaları ve hatta sıfıra gitmeleri stablecoin’lere olan güveni büyük oranda sarstı.

Piyasa değeri bakımından en büyük stablecoin olan USDT’nin güvenirliliğinin uzun zamandır sorgulanıyor olmasının yanına tüm bu yaşananların eklenmesi altcoin projesine dönük güvenin iyiden iyiye düşmesine neden oldu. USDC’nin güvenilir ve saygın bir stablecoin olduğuna inandığını belirten Coinbase, USDT’ten USDC’ye geçiş sürecini sorunsuz hale getirmek istediğini belirterek “Güvenilir Bir Stablecoin’e Geçin” sloganıyla bir kampanya başlattı. Kripto para borsasının kullanıcıları, kampanya kapsamında USDT’yi sıfır işlem ücretiyle USDC’ye dönüştürebilecekler.

Binance’ın İzinde

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, 2021’in sonunda diğer stablecoin’lerden kendi stablecoin’i Binance USD’ye (BUSD) geçişte piyasa yapıcı komisyonunu kaldırmış, ayrıca sıfır alım satım komisyonu kampanyasını başlatmıştı. Kripto para borsası, kampanyanın büyük ilgi görmesinin ardından BUSD için sıfır piyasa yapıcı komisyonu ve sıfır alım satım komisyonu kampanyasını 2022’nin altıncı ayında yıl sonuna kadar uzattığı duyurmuştu.

Şu anda Binance müşterileri spotta BUSD karşısında tüm alım satım çiftlerinde komisyon ücreti ödemiyorlar. Ayrıca, BUSD/USDT, TUSD/BUSD, TUSD/USDT, USDC/BUSD, USDC/USDT, USDP/BUSD ve USDP/USDT’de spotta yapılan alım satımlardan da komisyon ücreti alınmıyor.