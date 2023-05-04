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Dev Kripto Para Borsası ve SEC Mücadelesinde Son 10 Gün!

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase'in SEC karşıtı şikayetinde son 10 güne gelindi ve cevap bekleniyor!
15:20
4 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para sektörünün önde gelen platformlarından olan Coinbase, son dönemde ciddi bir regülasyon baskısı ile karşı karşıya kalmıştı. Coinbase, ABD’nin en büyük borsalarından birisi olması ile aslında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) dikkatini çokça çekti. Coinbase’e karşı atılan düşmanca adımlar ise genel olarak sektörden tepki topladı. Şimdi ise Coinbase ve SEC mücadelesinde kritik bir konuda son 10 günlük süre kaldığı aktarılıyor.

SEC’e Son 10 Gün

Coinbase’in genel hukuk müşaviri Paul Grewal, bugün yaptığı bir açıklamada 10 günlük süreye değindi. SEC, Coinbase’e yönelik attığı adımlardan sonra borsadan karşılık bulmuş ve SEC’e karşı şikayette bulunulmuştu. Grewal, SEC karşıtı şikayetlerine mahkemeden yanıt aldıklarını  ifade etti. Grewal, mahkemenin yazılı olarak SEC’nin 10 gün içerisinde Coinbase’in şikayetine yanıt vermesine hükmettiğini vurguladı. Buna ek olarak SEC’nin cevabından sonra da Coinbase’in 7 gün içerisinde yanıt hakkı bulunuyor. Peki Coinbase tam olarak ne talep etti?

Coinbase, Nisan ayında açtığı dava ve yaptığı şikayette, tam olarak 50 soru hazırladı. Bu soruların hepsi belirli kripto paralara yönelik regülasyona odaklandı. Sorular oldukça kapsayıcı konumda olup çoğunlukla hangi kripto paraların “menkul kıymet” sayılıp sayılmayacağının öğrenilmesini amaçlıyor. SEC buna hiçbir yanıt vermedi ve mahkeme de kamu görevinin yerine getirilmesi için cevap verilmesini zorunlu kıldı.

Hangi Kripto Paralar Menkul Kıymet Olabilir?

İlgili davanın açılmasının temel sebebi ise Coinbase’e gönderilen Wells bildirimi oldu. Wells bildirimi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun bir SEC soruşturmasının sonunda kişi veya firmalara gönderdiği ve SEC’in kendilerine karşı bir icra davası açmayı planladığını belirten bir mektup olarak bilinmektedir. Bu sebeple şu an için SEC’nin vereceği cevap çok kritik ve önemli olacaktır. SEC, burada hangi kripto paraların gerçekten menkul kıymet statüsüne girdiğini açıklamak zorunda kalabilir.

ABD’deki regülasyon baskısı nedeniyle ülkeden uzaklaşan Coinbase, kısa süre önce de uluslararası bir platformu hayata geçirdi. Coinbase, artan baskılar nedeniyle çok kısa süre önce de Bitcoin tabanlı kredileri durduracağını duyurmuştu. SEC’nin vereceği cevap ise bütün bunların değişmesini ve sektördeki netliğin artmasını sağlayabilir.

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