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Kripto para sektörü dava üzerine dava ile sarsılırken aslında bunların başlangıç noktalarından birisi kesinlikle FTX kripto para borsası oldu. Sam Bankman-Fried bir zamanlar sektörün dahi çocuğu olarak görülürken durumun aslında çok farklı olduğu ortaya çıktı. Müşteri fonlarının kullanıldığı olayda şu an süreç tamamen mahkeme tarafından yürütülüyor. Mahkeme sürerken FTX’in iflas sürecine bakan denetmenlerden birisi ise ilginç bir açıklamada bulundu.

FTX Davası Sürüyor

Sadece 7 aydır devam eden iflas sürecinde yer alan avukatlar ve çalışan ekiplerin alacağı ücretlerin toplamı, 200 milyon doların üzerine çıkmış gibi gözüküyor. Bağımsız bir denetmen ise bunun makul bir ücret olduğunu belirterek yapılan işin çok fazla yoğunlukta olduğunu hatırlattı.

Mahkeme tarafından atanan denetmen Katherine Stadler, 47 sayfalık son raporunda hukuk şirketlerinin aldıkları işlem ücretleri üzerine açıklamalarda b ulundu. 11 Kasım 2022 tarihinden beri devam eden iflas süreci ile ilgili işlem ücretleri ise bağımsız denetmene göre oldukça makul.

FTX‘in büyük oranda regüle edilmeyen finansal sistem bünyesinde işlem sunduğunu belirten Katherine, davanın da borsanın büyüklüğü göz önüne alındığında çok büyük olduğunu vurguladı. Kurumsal kayıtlar, var olayan yönetim şeması ve küresel çaptaki araştırmalar, ücretleri bu seviyelere çıkarabilir.

FTX Davasında Dudak Uçuklatan Maliyetler

Aslında bu rapordan birkaç gün önce yayınlanan mahkeme kayıtlarında bazen günlük işlem ücretlerinin 1,6 milyon doları bulabildiği gözler önüne serildi. Bu, davaya ve iflasa bakan ekiplerin aldıkları ücretler olarak biliniyor.

Stadler ise FTX davasının “çok daha pahalıya mal olabileceğini” ve 200 milyon doların aslında başlangıç olduğunu aktardı. Davaya bakan avukatların saatlik ücretlerinin ise 388 dolardan başlayıp, 2.165 dolara kadar gittiği görülüyor. Toplamda 242 avukatın çalıştığı davada saatlik ücreti 2.000 dolar üzerinde olan 46 avukat bulunuyor. Bu kapsamda en yüksek ücreti alan avukatların saatlik 47.000 TL aldığı söylenebilir.

En yüksek ücreti alan ekibin ise New York merkezli hukuk şirketi Sullivan & Cromwell olduğu görülüyor ve şimdiye kadar 42 milyon dolar alındığı görülüyor. Bunu ise 28 milyon dolar ile Alvarez & Marshall takip ediyor. FTX davasının masrafları katlanarak artmaya devam edecek gibi gözüküyor.